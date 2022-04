Aragonès avisa que la taula de diàleg “queda afectada” pel Catalan Gate

El president del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimarts que la taula de diàleg “queda afectada” pel cas Pegasus, però es mantindrà la feina a nivell tècnic entre els dos governs. Les relacions polítiques, en canvi, necessitaran restablir la confiança després de l’actual crisi i el president ha reclamat a la Moncloa que mogui fitxa. Aragonès també ha revelat que ha demanat una reunió “cara a cara” amb Pedro Sánchez per tractar la crisi. Mentrestant, el Govern s’implicarà en la investigació sobre els fets per aclarir qui hi ha darrere de l’escàndol i ho farà a través de l’Agència Catalana de Ciberseguretat i “actuacions” davant dels Mossos d’Esquadra, ha anunciat Aragonès, en una compareixença informativa al Palau de la Generalitat, acompanyat de tots els membres de l’executiu.

Aragonès ha advertit que el Govern està disposat a “anar fins al final per identificar els responsables d’aquest atac en plena Europa comunitària” i ha afegit que, si es vol avançar en la resolució del conflicte polític català, caldrà abans “restablir la confiança mínima necessària” amb el govern espanyol, “danyada” per les revelacions sobre ciberespionatge. “No descansarem fins que totes les persones que han permès aquest atac a la democràcia respongui davant la justícia”, ha afegit Aragonès. El president ha demanat poder tenir una conversa amb Pedro Sánchez per obtenir explicacions.

Aragonès ha definit el cas Pegasus com “un atac flagrant als drets i llibertats més bàsics, la violació de la intimitat de la que hem de gaudir i tenir garantida tota la ciutadania”. El president ha exigit la “màxima transparència” i l'”assumpció de responsabilitats”. “És una evidència —ha afegit Aragonès— que el moviment ha estat espiat il·legalment, però al principal víctima de Pegasus és la democràcia, la feble democràcia”. El cap de l’executiu ha reclamat al govern espanyol que esvaeixi tots els dubtes “i qualsevol ombra de sospita” perquè “l’estat espanyol ja té experiència en escoltes il·legals i usa qualsevol via per acabar amb l’independentisme”.

Una de les condicions que posa sobre la taula Aragonès és que comenci amb “màxima celeritat una investigació interna amb supervisió independent per aclarir responsabilitats”. En aquest sentit, el president vol que s’aclareixi qui ha ordenat les actuacions amb Pegasus, sota quina supervisió i autorització. Així mateix, també ha apuntat que cal facilitar la comissió d’investigació que s’impulsarà al Congrés dels Diputats.

Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha denunciat que “Espanya ja no és una democràcia plena” i “va camí de no complir amb els estàndards europeus”. Puigneró ha considerat que el cas Pegasus “no pot deixar ningú indiferent” i “per compromís democràtic no hi ha silenci que valgui: o estàs amb la democràcia i l’exerceixes o la vulneres”. Pel vicepresident, “un Estat que espia la dissidència és un estat que no admet idees contràries i ens recorda a les dictadures”. Avui, ha afegit Puigneró, “la víctima és el moviment independentista se’ns identifica com a la dissidència política, que avui representa el 52%, i es vulneren també els drets polítics d’aquests ciutadans”.

El vicepresident ha recordat a més que el govern espanyol va aprovar el conegut com a “decretazo” que permet la intervenció de les comunicacions sense autorització judicial. “Espanya fa temps que camina cap a una democràcia defectuosa, per això exigim la investigació també internacional i independent que esclareixi els fets. “Aquest Govern no normalitzarà les relacions amb un estat repressor, que ens reprimeix i entra en la nostra intimitat”. “Fa temps que Espanya camina cap a una democràcia defectuosa, per això exigim investigació, també internacional i independent, que esclareixi els fets i determini quins són els responsables i paguin el preu polític i judicial”, ha reblat Puigneró.

Denúncia internacional

L’independentisme ha fet aquest dimarts la denúncia internacional del cas Pegasus, amb una roda de premsa unitària al Parlament Europeu, a Brussel·les. Els líders independentistes i representants de les entitats han avançat que es presentarà un conjunt de querelles en diferents països. La primera querella anirà dirigida a NSO, la companyia israeliana que comercialitza el programa Pegasus. També hi haurà querella contra la filial de l’empresa a Suïssa. A banda, l’independentisme també preveu emprendre accions contra aquells aparells de l’estat que consideri que hagin pogut participar en el que és un atac als drets fonamentals. En aquest sentit, s’assenyala el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) espanyol com un dels possibles autors de l’atac, tenint en compte que hi ha evidències que ha estat client de NSO.

Junqueras i Puigdemont a Brussel·les / ACN

La compareixença d’una representació de l’independentisme a Brussel·les ha posat en evidència que, més enllà de les querelles, a nivell polític no acaba d’haver-hi una opinió única sobre com entomar les relacions amb el govern espanyol a partir d’ara. El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha fet una defensa del diàleg i ha avisat que no es pot “regalar” aquesta bandera al govern espanyol perquè no ha fet mèrits. El polític republicà ha reiterat que cal mantenir l’aposta pel diàleg perquè això empodera el moviment a nivell internacional. En canvi, el president a l’exili, Carles Puigdemont, s’ha mostrat més bel·ligerant en aquest sentit i ha advertit que Pegasus “ho canvia integralment tot”, si bé ha dit que no estava apel·lant ningú.

Tot i que els autors de l’informe sobre l’ús de Pegasus no han pogut provar de forma definitiva que l’atac contra independentistes sigui obra del govern espanyol, han afirmat que hi ha “un nexe sòlid” amb els indicis recollits. De fet, les punxades fetes amb Pegasus coincideixen amb moments clau del procés dels darrers anys. Els autors dels atacs coneixien perfectament el perfil de la víctima i intentaven d’infectar els seus dispositius amb missatges i notificacions personalitzades, que els feia picar l’ham.