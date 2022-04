Junqueras i Puigdemont difereixen sobre la resposta política a l’espionatge

Roda de premsa unitària al Parlament europeu a Brussel·les per denunciar el cas Pegasus. El conjunt de l’independentisme es querellarà contra l’empresa productora de Pegasus, NSO, i amb tots aquells aparells estatals que consideri responsables de l’atac. En canvi, la traducció d’aquestes accions en un canvi de relacions amb l’actual govern espanyol per part de l’independentisme no sembla tenir una opinió unitària. El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dimarts la vigència de la taula de diàleg amb el govern espanyol per resoldre el conflicte polític.

En resposta a preguntes dels periodistes, Junqueras també ha descartat retirar el suport parlamentari al PSOE perquè, segons ha dit, ERC “dona suport a mesures que són bones per Catalunya” i “no dona suport a un partit en concret”, sinó a “lleis” i iniciatives que són “útils” per a la ciutadania de Catalunya. D’aquesta manera, Junqueras ha divergit del posicionament del president a l’exili, Carles Puigdemont, que en la mateixa roda de premsa ha suggerit que després del Catalan Gate el suport al govern espanyol s’ha de qüestionar. Per Puigdemont, el cas Pegasus “ho canvia tot integralment”.

Junqueras ha raonat que els republicans “tenim la força que tenim” i ha afegit que “la farem servir com sempre i en tots els àmbits”. En aquest sentit, el president d’ERC ha assegurat que en el cas Pegasus el que s’ha posat en joc han estat drets fonamentals i ha avisat que “serem exigents en aquesta qüestió”. Junqueras ha afegit que s’exigirà al govern espanyol “que doni les explicacions que té i les que digui que no té i té responsabilitat de tenir”. L’exvicepresident català ha recordat que el govern espanyol “té la responsabilitat de saber si un dels seus aparells” usa eines com Pegasus.

D’aquesta manera, la taula de diàleg hauria superat el test d’estrès de Pegasus. Junqueras ha assenyalat que “quan es negocia amb algú no es negocia amb qui estàs d’acord” perquè si fós així “no caldria negociar res”. Pel republicà, “la negociació és una eina important, una bandera que no volem cedir de cap manera a qui no se la mereix, i el govern espanyol no se la mereix perquè no ha fet mèrits”. El president d’ERC ha subratllat que “la negociació és una eina més en el procés de solució de conflictes polítics tan rellevants com el que existeix entre la societat catalana i el govern espanyol”. La taula de diàleg, doncs, és considerada per Juqnueras “com una eina més que serà usada, tard o d’hora, i com més la fem servir, com més francs i oberts siguem a l’hora de fer-la servir, més ens empoderem, no davant del govern espanyol, sinó davant de la comunitat internacional”.

Per la seva banda, Puigdemont ha assegurat que el govern espanyol “no pot fer veure que això no ha passat” i ha qüestionat el suport al govern espanyol perquè no s’entendria que les coses “continuessin igual amb un govern que forma part d’aquesta trama criminal”. Pel president a l’exili el cas Pegasus és una revelació i “que canvia moltes coses”, perquè durant més d’una dècada “el moviment independentista ha estat espiat”. Puigdemont ha afegit que “el conjunt de l’independentisme ha d’orientar totes les accions amb aquesta nova realitat: no és igual tenir davant un govern amb raons fundades per confiar-hi, que un que t’ha despullat i t’ha entrat al llit; no és el mateix, el que demano és que això tingui conseqüències polítiques, però no faig cap apel·lació a algú en concret”.

En la roda de premsa a Brussel·les, també ha intervingut per part de la CUP el diputat Carles Riera. L’anticapitalista ha dit que davant del Catalan Gate i Pegasus la proposta de la CUP és “la defensa radical de la democràcia i dels drets democràtics”. Riera ha afegit que “davant un estat espanyol que no dubta a vulnerar sistemàticament els drets democràtics ens comprometem a exercir l’autodeterminació com a garantia per assolir una plena democràcia a casa nostra”. Riera ha afegit que l’exercici de l’autodeterminació i la ruptura democràtica són “imprescindibles per nosaltres i el camí que ens a d’apropar al ple exercici dels nostres drets democràtics, civils, polítics i socials al nostre país”.