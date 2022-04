Brussel·les demana a Espanya que investigui el Catalan Gate

El portaveu de la Comissió Europea, Johannes Bahrke, ha reclamat a l’estat espanyol que investigui l’escàndol d’espionatge que afecta una seixantena de líders i activistes independentistes revelat per The Citizen Lab, un grup d’investigadors i experts en ciberseguretat de la Universitat de Toronto. “La investigació d’aquests assumptes és responsabilitat de cada estat membre”, ha dit Bahrke. “Esperem que les autoritats nacionals examinin les al·legacions i recuperin la confiança”.

“Qualsevol intent per part dels serveis de seguretat nacional d’accedir a dades de ciutadans, que també inclou a periodistes i polítics, és inacceptable si es confirma“, ha etzibat el portaveu de la Comissió Europea. El programa Pegasus, que segons l’empresa israeliana NSO només es ven a governs per combatre el crim organitzat i el terrorisme, està sota la lupa del Parlament Europeu, que aquest dimarts constituirà una comissió d’investigació especial per analitzar les diverses acusacions que han sortit a la llum els últims mesos.

Tot apunta a Espanya

Segons la investigació de The Citizen Lab, que ha durat dos anys, almenys 65 persones vinculades al moviment independentista català han estat espiades de manera sistemàtica durant cinc anys a través de Pegasus. El grup d’investigació veu “nexes” entre l’ús del programa espai i l’estat espanyol. Els últims quatre presidents de la Generalitat –Pere Aragonès, Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas– han estat víctimes de l’operació d’espionatge, així com altres figures rellevants com Laura Borràs, Jordi Sànchez, Marcel Mauri, Josep Costa o Carles Riera.

Amnistia Internacional, que ha pogut verificar la investigació que ha destapat l’escàndol del Catalan Gate, ha exigit a l’estat espanyol que doni la cara. “El govern espanyol ha d’aclarir si és un client del Grup NSO. També ha de dur a terme una investigació exhaustiva i independent sobre l’ús d’espia Pegasus contra els catalans identificats en aquesta investigació”. Fins ara, el ministeri de l’Interior qualsevol vincle amb el Pegasus, tot i que hi ha proves que tenen accés a altres programes similars. El CNI, que depèn del ministeri de Defensa, sí que ha fet servir el programa espia, tot i que no ha donat detalls sobre el seu ús.