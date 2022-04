Pegasus arriba al Parlament Europeu en plena polèmica pel Catalan Gate

La comissió del Parlament Europeu que investiga el programa Pegasus i altres sistemes d’espionatge es posa en marxa aquest dimarts en plena polèmica pel Catalan Gate, l’escàndol d’espionatge espanyol a líders i activistes independentistes destapat pel grup d’experts en ciberseguretat The Citizen Lab. La nova comissió especial de l’Eurocambra celebrarà aquesta tarda la seva primera reunió per triar el president i els vicepresidents del grup treball.

El grup dels Verds/ALE proposarà l’eurodiputada independentista Diana Riba (ERC), que va ser víctima del programa Pegasus el 2019 –quan ja era membre del Parlament Europeu–, perquè ocupi una de les quatre vicepresidències de la comissió. Entre els 38 membres de la comissió especial hi ha el president català a l’exili, Carles Puigdemoent, i l’exministre espanyol de Justícia, Juan Fernando López Aguilar (PSOE).

Després de la constitució formal de la comissió, experts de Forbidden Stories, The Citizen Lab i Amnistia Internacional compareixeran per explicar les seves investigacions sobre ciberespionatge i l’ús de programes maliciosos per controlar dissidents polítics i activistes arreu del món. El Parlament Europeu va decidir investigar aquesta mena de programes al març, després que es filtressin les primeres denúncies per l’espionatge contra periodistes, polítics, diplomàtics, advocats, empresaris i actors de la societat civil a través de programes de vigilància com Pegasus. L’Eurocambra vol determinar si el seu ús viola la legislació de la UE. Està previst que les conclusions es presentin d’aquí a un any, quan la comissió hagi acabat la seva feina.

El Catalan Gate

La investigació de The Citizen Lab ha destapat una operació d’espionatge contra l’independentisme que afecta els últims quatre presidents de la Generalitat –Pere Aragonès, Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas– i una seixantena de polítics, advocats i activistes, la gran majoria víctimes del programa Pegasus, que l’estat espanyol hauria fet servir per accedir als seus ordinadors i dispositius mòbils. Els dirigents de l’ANC i Òmnium Elisenda Paluzie, Jordi Sànchez o Marcel Mauri estan entre els espiats, a més d’una trentena de polítics de Junts, ERC o la CUP. El grup d’investigació de la Universitat de Toronto ha denunciat que hi ha “nexes” que connecten l’espionatge amb “una o més entitats del govern espanyol”.