La llista completa d’independentistes espiats per l’Estat espanyol

L’Estat espanyol ha estat espiant una seixantena d’independentistes i entitats sobiranistes els darrers cinc anys. Així ho ha destapat el diari The New Yorker a partir d’una investigació del grup de la Universitat de Toronto The Citizen Lab. Alguns d’ells són els presidents Carles Puigdemont, Pere Aragonès, Quim Torra i Artur Mas. Bona part dels afectats estan relacionats amb l’entorn del president a l’exili, Carles Puigdemont, com ara la seva dona, Marcela Topor, el seu advocat, Gonzalo Boye, o Josep Lluís Alay. Aquesta és la llista completa de líders independentistes i activistes espiats per Pegasus.

David Bonvehí

David Fernàndez

David Madí

Diana Riba

Dolors Mas

Elías Campo

Elena Jiménez

Elies Campo

Elisenda Paluzie

Elsa Artadi

Ernest Maragall

Alba Bosch

Albano Dante Fachin

Albert Batet

Albert Botran

Andreu Van den Eynde

Anna Gabriel

Antoni Comín

Arià Bayé

Arnaldo Otegi

Artur Mas

Carles Riera

Ferran Bel

Joaquim Torra

Jon Iñarritu

Jordi Baylina

Jordi Bosch

Jordi Domingo

Jordi Sànchez

Jordi Solé

Gonzalo Boye

Jaume Alonso Cuevillas

Joan Matamala

Joan Ramon Casals

Joaquim Jubert

Josep Costa

Josep Lluís Alay

Josep M. Ganyet

Josep Maria Jové

Josep Rius

Oriol Sagrera

Pau Escrich

Pere Aragonès

Pol Cruz

Roger Torrent

Laura Borràs

Marc Solsona

Marcel Mauri

Marcela Topor

Maria Cinta Cid

Marta Pascal

Marta Rovira

Meritxell Bonet

Meritxell Budó

Meritxell Serret

Míriam Nogueras

Sergi Sabrià

Sònia Urpí

Xavier Vendrell

Xavier Vives

Aquest dimarts compareixerà el president Pere Aragonès juntament amb el vicepresident Jordi Puigneró i una representació del Govern per tal de valorar el Catalan Gate. El president Aragonès ha dit en una piulada a Twitter que es tracta d’un “atac” als drets fonamentals i ha avisat que “arribarà fins on calgui”. Aragonès ha demanat “transparència” al govern espanyol i que assumeixi la seva responsabilitat. La investigació no apunta a partits concrets sinó al govern espanyol com a responsable.