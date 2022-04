Puigdemont assegura que “estem davant d’un nou GAL” en “versió digital”

El president de Junts per Catalunya i el Consell per la República, Carles Puigdemont, ha denunciat l’espionatge “massiu i il·legal” de l’Estat espanyol contra una seixantena de polítics, advocats i activistes independentistes. Puigdemont l’ha titllat de “nou GAL en versió digital” i ha assegurat que són “víctimes de la guerra bruta” de l’Estat espanyol per lluitar contra “una idea legítima”. “L’informe és contundent i revelador”, ha afegit el president Puigdemont. La informació del The Citizen Lab feta pública en exclusiva pel diari The New Yorker sosté que els telèfons de persones de l’entorn de Puigdemont estaven infectats pel software isrealià d’espionatge. Entre aquest entorn proper està la seva dona Marcela Topor, Toni Comín, Gonzalo Boye i Josep Lluís Alay, entre d’altres.

L’informe de @citizenlab és contundent i revelador. Com el llarg reportatge que @RonanFarrow acaba de publicar a @NewYorker i que posa els pèls de punta. Estem davant d’un nou GAL, versió digital.https://t.co/qigzCRYnpn — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 18, 2022

Borràs lamenta que les finalitats justifiquin “tots els mitjans”

En paral·lel, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha lamentat la “persecució” de l’Estat espanyol “per terra, mar i aire” i en una piulada a Twitter ha lamentat que les finalitats justifiquin “tots els mitjans”. El telèfon de Borràs va ser objectiu del software isrealià Pegasus quan era diputada al Congrés, segons l’informe del grup d’investigació de la Universitat de Toronto, The Citizen Lab. “Ens peguen quan votem, ens assetgen judicialment, ens empresonen i ara sabem que també ens espien”, ha assenyalat Borràs.

Ens persegueixen per terra, mar i aire: ens peguen quan votem, ens assetgen judicialment, ens empresonen i ara sabem que també ens espien.

Es veu que algunes finalitats justifiquen tots els mitjans… #CatalanGate

L’informe:https://t.co/q6Qr2IX9Q7

I + 👇🏽https://t.co/1Pb5fTsUtv — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) April 18, 2022

“A un país democràtic el Catalan Gate comportaria explicacions i dimissions”

El fins ara secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, també ha fet una piulada a Twitter on assegura que en un país democràtic el Catalan Gate “comportaria explicacions, dimissions i accions judicials”. Sànchez ha assegurat que aquest cas d’espionatge és “el més gran a Europa des de fa 50 anys” i que hi ha evidències de la “causa general d’Espanya contra l’independentisme”. Per això ha dit que com a víctima d’aquest ciberespionatge -que The Citizen Lab calcula que ha patit en més de 25 ocasions- anirà “fins el final”.