Els advocats catalans exigeixen explicacions sobre el Catalan Gate

El ple del Consell de l’Advocacia Catalana i la junta de govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) han exigit “explicacions immediates” al govern espanyol per l’escàndol d’espionatge a polítics, advocats i activistes independentistes destapat per The Citizen Lab. En un comunicat conjunt, les dues associacions consideren que l’ús del programa Pegasus “pot representar una greu invasió de drets fonamentals i una intolerable afectació del dret de defensa i del deure de secret professional dels advocats”.

Lletrats com Andreu Van den Eynde, Gonazlo Boye i Jaume Alonso Cuevillas estan a la llista d’independentistes espiats presumptament pel govern espanyol. “Aquesta pràctica atempta contra els fonaments de l’estat de dret i perjudica i lesiona la convivència pacifica de la societat”, denuncien. La tecnologia israeliana, que només es ven a governs i estats, s’hauria fet servir per “extreure continguts de telèfons mòbils i utilitzar la càmera i micròfon dels dispositius per a proporcionar vigilància incontrolada en temps real”, recorden.

Escàndol internacional

The Citizen Lab, un grup d’investigació de la Universitat de Toronto, ha dut a terme una investigació exhaustiva –publicada en exclusiva pel The New Yorker– que revela que una seixantena de líders polítics i activistes independentistes han estat espiats durant cinc anys. A més de quatre presidents de la Generalitat –Pere Aragonès, Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas–, la llista d’espiats inclou Laura Borràs, Toni Comín, Josep Costa, Carles Riera, Elsa Artadi o Josep Lluís Alay.

El govern espanyol encara no ha donat explicacions oficials sobre l’escàndol, que ha tingut un gran ressò a la premsa internacional. Fonts del ministeri de l’Interior espanyol han negat de manera extraoficial que hagin tingut cap relació amb l’empresa NSO –propietària del programa Pegasus– ni han contractat els seus serveis. Els investigadors de The Citizen Lab asseguren que hi ha “proves circumstancials” que apunten al govern espanyol com a responsable de l’espionatge.