Interior es desvincula del Catalan Gate i de l’ús de Pegasus

El Ministeri d’Interior dirigit per Fernando Grande-Marlaska ha insistit a desvincular-se de l’espionatge a independentistes que ha desvelat aquest dilluns el diari The New Yorker a partir d’una investigació de The Citizen Lab. La llista de líders independentistes espiats s’eleva fins a la seixantena i inclou els presidents Carles Puigdemont, Artur Mas, Quim Torra i Pere Aragonès. També hi ha líders d’entitats socials com Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana com els presidents Xavier Antich i Elisenda Paluzie i l’ex vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri.

Fonts del ministeri de l’Interior que encapçala Fernando Grande-Marlaska han insistit a l’Agència Catalana de Notícies que “ni el Ministeri, ni la Policia Nacional, ni la Guàrdia Civil han tingut mai cap relació amb l’empresa NSO -la propietaria de Pegasus- i, per tant, mai han contractat cap dels seus serveis”. Aquesta era la reacció esperada, ja que quan van sortir altres informacions al diari The Guardian al 2020, en aquell moment sobre l’espionatge a l’expresident del Parlament, Roger Torrent, ja va desvincular-se d’aquest software israelià.

“És improbable que un client de Pegasus no espanyol faci una operació tan extensiva”

Les mateixes fonts de l’Agència Catalana de Notícia “recorden” que ni el ministeri d’Interior ni les forces de seguretat d’Espanya han contractat NSO, l’empresa del software isrealià Pegasus. The Citizen Lab suggereix en la seva investigació que hi ha evidències que indiquen un “fort nexe” de l’espionatge amb “una o més entitats del govern espanyol” sense concretar partits o persones en concret. En canvi, The Citizen Lab, cita el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) com a client de NSO i al ministeri de l’Interior com a posseïdor de “capacitats similars”. “Considerem improbable que un client de Pegasus no espanyol faci una operació tan extensiva a Espanya”, assegura aquest grup d’investigació vinculat a la Universitat de Toronto, al Canadà.