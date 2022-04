Amnistia Internacional reclama una investigació “exhaustiva” sobre Pegasus

Amnistia Internacional ha denunciat que les institucions europees “no estan posant fi a les greus violacions dels drets humans comeses amb el programa espia”. L’organització ha confirmat que ha validar l’investigació de The Citizen Lab i per tant ha confirmat els “atacs” a través del software espia Pegasus contra líders independentistes. “El govern espanyol ha d’aclarir si és un client del Grup NSO. També ha de dur a terme una investigació exhaustiva i independent sobre l’ús d’espia Pegasus contra els catalans identificats en aquesta investigació”, ha assegurat Likhita Banerji, investigadora de Tecnologia i Drets Humans d’Amnistia Internacional.

Alguns d’aquests objectius als quals s’ha espiat, i que componen una llista de seixanta persones, són Elisenda Paluzie i Sònia Urpí Garcia, les dues membres de l’Assemblea Nacional Catalana, el que Amnistia Internacional considera un atac greu.

Amnistia també denuncia que el telèfon de la periodista catalana Meritxell Bonet també va ser piratejat el juny del 2019, quan va ser l’objectiu durant els últims dies del judici al Tribunal Suprem contra el seu marit, l’ex pres polític Jordi Cuixart. També recorda que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, va ser “extensa i persistent espiat per Pegasus” des del 2015 fins al 2020. Sànchez, assenyalen, va ser espiat dies abans d’entrar a la presó el 2017 per sedició.

En aquest marc, Amnistia Internacional recorda que a l’octubre del 2020 va escriure al govern espanyol per demanar-li que revelés informació sobre tots els contractes amb empreses privades de vigilància digital, però aquest ho va refusar. Més tard, explica l’entitat, es va dirigir al ministeri de Defensa espanyol per demanar informació concreta sobre Pegasus al Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). La Moncloa va respondre que aquesta informació s’inclou en documents classificats, mentre que l’NSO afirma que només ven als governs per combatre el crim organitzat i el terrorisme.