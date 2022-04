El Washington Post titlla el Catalangate de violació “flagrant” de drets

El Washigton Post ha publicat un editorial demolidor sobre els perills que els programes espia com Pegasus suposen per a les democràcies. El diari estatunidenc considera que el Catalangate, l’escàndol d’espionatge massiu contra una seixantena de polítics i activistes independentistes, és una violació “flagrant” de les llibertats civils i alerta dels riscos que implica la proliferació de programes de vigilància que ignoren les normes més bàsiques de l’estat de dret.

En la seva editorial d’aquest divendres, el Washington Post defensa que el Pegasus s’hauria de fer servir “de manera responsable” pels estats i lamenta que algunes democràcies actuïn com “règims autoritaris” i insta els governs democràtics a “no rendir-se a un futur de vigilància il·limitada”. El diari que cal condemnar amb rotunditat l’ús d’aquests programaris espia i reclama lluitar per “un futur millor” que no suposi trepitjar les llibertats civils de la ciutadania.

L’editorial del Washington Post també apunta que programa de vigilància com Pegasus es poden girar contra els mateixos estats que en fan ús i recorda que el programari va comprometre un dispositiu connectat a l’oficina del primer ministre britànic, Boris Johnson, posant en risc la seguretat nacional. El diari també reclama que l’accés a aquesta mena de tecnologies es limiti encara més.

Els límits de l’espionatge

“Els límits de l’espionatge haurien d’estar fixats per la llei, amb limitacions per prevenir abusos, especialment domèstics”, conclou l’editorial. El diari creu que les empreses que desenvolupen aquesta tecnologia de vigilància haurien de tenir restringida per llei la comercialització dels seus productes a estats amb registres documentats d’abusos de poder o que no tenen polítiques sòlides de protecció dels drets humans.

A diferència de la premsa espanyola, la premsa internacional s’ha fet molt ressò de l’escàndol del Catalangate. De fet, el periodista del New Yorker que va destapar el cas, Ronan Farrow, ha assegurat que si l’espionatge massiu als dissidents polítics s’hagués produït als Estats Units, la història hauria estat “importantíssima”.