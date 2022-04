La premsa internacional es fa ressò de l’escàndol de l’espionatge

La premsa internacional s’ha fet ressò de l’escàndol de l’espionatge espanyol a una seixantena de líders i activistes independentistes. La investigació de The Citizen Lab, que revela un espionatge sistemàtic a l’independentisme durant els últims cinc anys, ha fet la volta al món gràcies a la informació publicada en exclusiva per la prestigiosa revista The New Yorker amb titular molt suggerent: “Com les democràcies espien els seus ciutadans”.

L’agència de notícies Reuters, una de les més importants del món i que subministra informació als diaris més prestigiosos, s’ha fet ressò de l’escàndol. “Líders independentistes catalans en el punt de mira d’un programa espia”. L’agència recull la denúncia de The Citizen Lab i les declaracions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que titlla l’escàndol de “vergonya injustificable”.

Mitjans de prestigi com The Guardian també publiquen informacions sobre l’escàndol, un dels més importants revelats a Europa en els últims anys. El diari britànic recorda que The Citizen Lab és considerat un dels “principals experts mundials en detecció d’atacs digitals” i denuncia que els “últims quatre presidents” de Catalunya –Pere Aragonès, Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur mas– han estat víctimes d’aquest programa d’espionatge israelià.

La revista Politico també es fa ressò de la notícia i dona especial importància a les paraules d’Amnistia Internacional, que reclama al govern espanyol que faci un pas endavant i reconegui si els seus serveis d’intel·ligència fan servir el programa Pegasus i exigeix una “investigació independent i exhaustiva de l’ús del programa espia contra líders polítics catalans”.

Deutsche Welle, el servei internacional de la televisió pública alemanya, també assenyala el govern espanyol com a principal sospitós del Catalan Gate, tot i que matisa que la instal·lació del programa espia es va fer durant el mandat de Mariano Rajoy i dona el benefici del dubte a l’executiu de Pedro Sánchez.