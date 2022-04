El Catalangate manté la política catalana en un ambient d’alta tensió

La política catalana es manté en un ambient d’alta tensió per les revelacions del cas Catalangate, el ciberespionatge massiu del qual han estat objectiu almenys una llista de més de 60 persones vinculades a l’independentisme. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat “una setmana” com a “màxim” al govern espanyol perquè doni les “explicacions que li demana”. Aquest ultimàtum l’ha donat en una resposta en una entrevista al diari a El País, que es va fer divendres i que s’ha publicat aquest dissabte. El president estableix set dies com a termini perquè la Moncloa ofereixi respostes convincents sobre aquesta crisi. Junts continua empenyent per demanar “dimissions”.

Per abordar el conflicte, aquest dissabte s’ha conegut que hi haurà aquest diumenge una cimera entre el Govern i el govern espanyol al Palau de la Generalitat. Està previst que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, es trobi amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños. Després de conèixer-se aquesta cita, en la qual el Govern vol demanar explicacions sobre l’espionatge, el departament de la Vicepresidència ha emès un breu comunicat per advertir que la única resposta que els membres de Junts en el Govern volen del govern espanyol és l’obertura d’una investigació i que, en cas contrari, es mantenia la congelació de les relacions. Fonts de Presidència han explicat més tard a Europa Press que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha parlat telefònicament al matí amb el vicepresident, Jordi Puigneró, per explicar-li el plantejament de la reunió.

Al llarg de tota la diada de Sant Jordi han estat múltiples les declaracions sobre el Catalangate que han anat apareixent. Per part del PSC, tant Savlador Illa com Miquel Iceta s’han manifestat sobre el cas de ciberespionatge. Iceta ha dit que les explicacions les donarà la ministra de Defensa, Margarita Robles, tal i com ja s’havia anunciat. D’alta banda, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha exigit dimissions, com ja va demanar fa uns dies. També ha reclamat responsabilitats el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich.

El Catalangate va explotar dilluns passat després que el setmanari The New Yorker publiqués els resultats d’un informe de The Citizen Lab de la Universitat de Tornto, que documenta l’espionatge a través del programa Pegasus a líders de l’independentisme. El dia següent, es va celebrar al Parlament Europeu una roda de premsa unitària per denunciar els fets per part de l’independentisme, que va anunciar querelles contra NSO Group, la companyia israeliana que comercialitza el software espia.

El cas ha trasbalsat l’actualitat política i ha acabat de dinamitar, de moment, la taula de diàleg que el govern espanyol i el català asseguraven està preparant per abordar el conflicte polític. L’escàndol del Catalangate ha originat condemnes internacionals, com la de The Washington Post. A Espanya, en canvi, creixen les veus que qüestionen el cas i fins i tot, com Cs, que ho justifiquen.