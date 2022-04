Junqueras creu que ministres espanyols “han permès” l’espionatge

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha considerat que els líders independentistes han estat víctimes del Catalangate que els “ministres al govern han permès, han tolerat o no han impedit”. En una entrevista de ‘La Vanguardia’, Junqueras ha defensat que Pedro Sánchez ha de reconstruir la confiança, “la que ha perdut davant la societat catalana i davant dels que creuen que la negociació és un instrument legítim i útil”, informa l’agència Europa Press.

Preguntat per les conseqüències que ha de tenir aquest cas, ha recordat que “per un cas d’escoltes va dimitir un vicepresident del govern espanyol”, fent referència a Narcís Serra el 1995, i poc després el govern va convocar unes eleccions anticipades i les va perdre. “Estic segur que el PSOE entendrà la dimensió de l’escàndol. Ho faran entendre molts demòcrates espanyols i els editorials i els titulars de molts mitjans de comunicació internacional o ERC”, ha afegit.

Per a Junqueras, les reaccions del govern espanyol fins ara han estat gairebé insultants, però “la resposta acabarà sent la que correspon, perquè les pressions seran moltes”. Sobre la reunió aquest diumenge a Barcelona entre el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha respost que es tracta que el govern espanyol “garanteixi que aquest tipus d’espionatges massius no s’estan produint en aquest moment i tampoc en el futur”, així com una qüestió d’assumir responsabilitats.

Preguntat per si ERC recolzarà al Congrés modificar la ‘Llei Mordassa’ o la de Memòria Democràtica, ha respost que, si el Govern demana suports argumentats beneficis per a totes les persones, primer ha de garantir “les llibertats fonamentals i la democràcia i defensar que els ciutadans no poden ser espiats”.

“Si no ho entén, no pot merèixer la nostra confiança. Si el Govern creu que ha fet bé impulsant, permetent o no impedint un espionatge massiu a la línia com ho va fer el Govern del PP, vol dir que Sánchez té altres socis prioritaris, el PP”, ha afegit.

Sobre la roda de premsa conjunta amb el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, des de Brussel·les quan van sortir a la llum els presumptes espionatges, ha destacat que “la imatge i el missatge van ser dunitat” i considera que seria un error estratègic imperdonable renunciar al suport de la comunitat internacional.