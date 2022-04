Puigdemont exigeix la detenció dels responsables del Catalangate

El president del Consell per la República, Carles Puigdemont, ha demanat aquest diumenge la detenció dels responsables del Catalangate. En una piulada a Twitter, el president a l’exili ha dit que amb l’anunci que ha fet aquest matí des de Barcelona el ministre de la Presidència espanyol, Félix Bolañls, “la presa de pèl continua”. El representant del govern de Pedro Sánchez, que s’ha reunit amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, al Palau de la Generalitat, ha anunciat que s’obriria un control intern al Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i que la directora explicaria els resultats a la comissió de secrets oficials al Congrés dels Diputats.

La presa de pèl continua. Ens han espiat sense límit, han violat les vides de desenes de ciutadans i saben qui ho ha fet. La primera cosa que haurien de fer és detenir els responsables, perquè saben qui són, i encarregar a la fiscalia una querella per organització criminal. https://t.co/xM4N0BdoSD — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 24, 2022

Puigdemont ha reaccionat a aquest anunci denunciant de nou que “ens han espiat sense límit, han violat les vides de desenes de ciutadans i saben qui ho ha fet”. En conseqüència, ha continuat el líder independentista, “la primera cosa que haurien de fer és detenir els responsables, perquè saben qui són, i encarregar a la fiscalia una querella per organització criminal”. Després de la reunió Govern-Estat, Puigdemont ha elevat el to contra la Moncloa. La trobada tampoc ha estat satisfactòria pel Govern, a Barcelona.

La reunió entre el Govern i la Moncloa per aclarir el Catalangate “no ha anat bé”, segons ha expressat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, un cop ha sortit de la trobada, poc després de la una del migdia. Després d’una compareixença ràpida del ministre espanyol de la Presidència, Félix Bolaños, en què ha dit que el CNI obriràr un “exercici de control intern en els propers dies”, Vilagrà ha afirmat que el Govern no té “les respostes que esperàvem a l’alçada de la gravetat del cas d’espionatge”. El Govern ha exigit “dimissions dels responsables” que s’hagi produït l’espionatge sense donar-hi resposta, sigui perquè el van autoritzar o bé perquè no el van tenir controlat per evitar-lo.

Vilagrà ha reiterat que el Govern “no pot estar satisfet amb les explicacions” que ha aportat Bolaños. “Són del tot insuficients —ha insistit—, vagues, inconcretes i de resultats incerts, i un cas tan greu com el que tenim sobre la taula necessita celeritat, honestedat i assumpció de responsabilitats per part d’aquells que ens han espiat”. La consellera de la Presidència ha recordat que a hores d’ara “no hi ha ningú que dubti que s’ha espiat a 65 persones de la societat catalana per com pensen, per ser independentistes, o ser-ne els advocats”. Vilagrà ha assenyalat que “ningú es pot escudar en la llei de secrets oficials o fer veure que no en sabien res, perquè seria igual de greu o preocupant” i ha advertit que la trobada d’avui no suposa la normalització de relacions. “La nostra reacció no és un farol”, ha dit Vilagrà.