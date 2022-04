La curiosa excusa del jutge del Volhov per investigar el patrimoni d’Alay

Que suposadament un altre imputat que treballava a la Diputació de Barcelona hauria incrementat el seu patrimoni ja és prou motiu per investigar el cap de l’oficina del president Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. Aquest és l’algoritme que utilitza el titular del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona, que instrueix el cas Volhov, Joaquín Aguirre, per ordenar a la Guàrdia Civil que investigui el patrimoni, els comptes i els viatges que hauria fet Alay en la seva etapa de comissionat de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona. La interlocutòria que ordena aquesta perquisició, notificada aquest dijous a la tarda, es basa únicament en el fet que Jordi Castells, exdirector de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, hauria augmentat el seu patrimoni en 300.000 euros, segons un informe de la Unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil que encara no s’ha completat incorporat al sumari del cas Estela, la causa mare del Volhov.

Josep Lluís Alay, cap de l’oficina del president a l’exili, Carles Puigdemont / Jordi Borràs

Curiosament, la jutgessa substituta d’Aguirre mentre ha estat de baixa va arxivar quasi totes les peces separades del cas Estela, vuit de nou. Un sumari sobre subvencions en cooperació internacional on el principal investigat era Castells. De cop, ha aparegut un nou informe de la Guàrdia Civil que apuntaria que hauria augmentat el seu patrimoni en 300.000 euros durant la seva etapa com a directiu de la Diputació. De fet, els investigadors consideren que és un augment “injustificable” amb el seu sou i remarquen que tindria l’origen en pagaments fets per entitats subvencionades per la Diputació. A partir d’aquí, el jutge veu una escletxa per investigar les activitats financeres d’Alay.

Part de la interlocutòria del jutge amb què justifica investigar a Alay/QS

Alau avisa que “torna la claveguera” davant la nova investigació

Així, la interlocutòria afirma que “donat que l’investigat Castells va ser succeït en el càrrec per Alay” –fet que no és cert perquè són dos càrrecs del tot diferents– i que “sota el seu mandat es van finalitzar diversos expedients que consten a les diligències judicials, procedeix ordenar a la Guàrdia Civil que realitzi una investigació sobre el senyor Alay a fi de determinar si es va enriquir il·lícitament, com sembla que va fer de forma notòria el seu antecessor, amb l’aprovació i finalització dels expedients que l’Oficina de la Cooperació al Desenvolupament va acabar sota el seu mandat”. És a dir, si un antecessor s’enriqueix cal investigar, segons el jutge, el que virtualment el succeeix en el càrrec -que tampoc seria el cas- sense que hi hagi cap indici que l’incrimini.

El jutge també reclama a la Diputació, un altre cop, la relació dels viatges que va fer com a Comissionat d’Exteriors de la Diputació. De fet, el jutge ha citat per al 4 de maig la secretària general de la Diputació per tal que expliqui els procediments d’aprovació dels viatges, els expedients de les subvencions i de contractes menors i les persones que hi participaven. Alay ha analitzat la situació a través del seu compte de Twitter amb un “torna la claveguera”.