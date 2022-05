ERC acusa JxCat de supeditar el català als “interessos de partit”

ERC eleva el to cap a JxCat per la seva negativa a tirar endavant la modificació de la Llei de Política Lingüística, l’eina que els republicans consideren que és “bona” per respondre a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que reclama l’execució forçosa de la sentència del 25% de classes en castellà a les escoles. Els republicans acusen ara JxCat d’estar “supeditant la protecció del català” als “interessos partidistes”.

En una compareixença al Parlament de Catalunya, la portaveu del grup parlamentari republicà, Marta Vilalta, ha dit que la interlocutòria d’ahir suposa “un nou atac al model d’escola catalana, imprescindible com a model de cohesió social”. La dirigent republicana veu “gravíssim que els tribunals segueixin interferint en la manera d’ensenyar” a Catalunya. “Fa anys que estem veient aquesta ingerència dels tribunals, perseguint el model d’èxit que és el d’immersió lingüística”, ha afegit.

ERC reclama a JxCat que tingui “sentit de país”

Davant aquest escenari, Vilalta ha opinat que cal “més sentit de país que mai” perquè el català és “una eina troncal, un pilar” i és necessària més “responsabilitat, agilitat i rigor en les accions” que s’han de dur a terme “per protegir l’escola catalana davant un atac reiterat dels tribunals”.

Des d’ERC no es considera que la interlocutòria que exigeix l’execució forçosa tanqui la porta a que la solució al conflicte amb el català passi per la modificació de la Llei de Política Lingüística. “Just al contrari —respon Vilalta—, la interlocutòria diu que hi ha d’haver execució de sentència a través de percentatges, interpretem per tant que cal aquesta proactivitat, però no per aplicar percentatges”.

Els arguments d’ERC a favor de la modificació

Els republicans també defensen a favor de la modificació que aquests processos judicials estan basats en una llei anterior i derogada, la Wert, i que la modificació que es proposa es basa en la nova, la Celàa, amb la qual asseguren que la immersió lingüística està més protegida. “Dilatar la modificació o xutar la pilota endavant només ens deixa a mercè dels tribunals”, ha subratllat Vilalta. La portaveu republicana ha recordat que cal actuar políticament amb el canvi legislatiu perquè “no respondre no és una resposta”.

Els detractors de la modificació consideren que el canvi implica oferir una pista d’aterratge a les sentències que reclamen més presència del castellà a les escoles. En canvi, ERC, com també ho pensa el PSC i els Comuns, creu que la modificació pot solucionar el conflicte. De totes formes, els republicans han dit que sense JxCat no tiraran endavant la modificació, però reclamen que es porti a terme de forma urgent en els propers 15 dies aproximadament, que és el termini que fixa la justícia perquè s’apliqui.

ERC vol accelerar l’aprovació de la modificació de la llei

Els republicans no tenen garanties que la modificació aturi les “ingerències” judicials, però consideren que és una eina per “posar-ho més difícil” per això insisteix en demanar a JxCat que canviï de posició per poder desencallar el canvi legislatiu. “No acceptarem demores, no tolerarem que es demori aquella feina que hem de fer per qüestions internes de partit, ens hi juguem massa com per supeditar l’agenda de país a agendes d’un partit polític”.

Jéssica González (Comuns), Esther Niubó (PSC), Francesc Ten (JxCat) i Mònica Palacín (ERC) amb l’acord a la mà / Joan Antoni Guerrero

La pressió d’ERC als seus socis de Govern passa també per acusar-los d’estar instal·lats en les “proclames” sense cap mena d’efectivitat. “Més enllà de les proclames, què és més efectiu per defensar la llengua? Què proposen per defensar la llengua de forma real i efectiva?”, s’ha qüestionat Vilalta, abans de reiterar que cal actuar “amb responsabilitat” per tal de “protegir la llengua a l’escola”. Els grups parlamentaris estan en contacte des d’ahir a la tarda per tal d’intentar desencallar la situació. Els Comuns volen una Junta de Portaveus extraordinària per incloure el tema del català en aquest ple. Des d’ERC també reclamen accelerar la qüestió, tot i que de moment JxCat, en ple procés de renovació de la direcció del partit, havia deixat el tema aparcat a la recerca de més consens amb les entitats.