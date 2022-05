PSC i comuns demanen activar l’acord pel català davant la sentència del 25%

La presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach i la diputada del PSC, Esther Niubó han reaccionat a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’executar la sentència del 25% de classes en castellà a les escoles, demanant l’activació de l’acord pel català que ha quedat bloquejat al Parlament. D’aquesta manera, Albiach ha assegurat que “s’ha acabat el temps de les excuses i els partidismes” i Niubó ha carregat contra JxCat per no aprovar l’acord del català i ha reafirmat que “van decidir anteposar els seus interessos i aquest és el resultat de no fer política”.

Els dos partits polítics han lamentat aquest dilluns que l’acord pel català no fós vigent abans de l’ordre d’execució de la sentència del 25% que ha enviat el TSJC. De fet, el tribunal ha donat 15 dies al Govern per l’implementació. Davant d’aquesta situació, la presidenta d’En Comú ha apuntat que el tribunal “amenaça amb posar data de caducitat al model d’escola pública catalana”. A més, ha afegit que s’ha de tornar a treballar en l’acord per contestar a la situació: “Cal activar ja l’acord del Parlament per protegir les escoles de les ingerències judicials”, ha expressat Albiach.

Esther Niubó, diputada del PSC / ACN

Pel que fa al PSC, han estat molt més durs en la seva compareixença on han carregat directament contra JxCat per no haver aprovat el pacte pel català. Niubó ha recordat que el seu partit està a favor de complir amb les sentència i que l’acord al qual s’havia arribat, “permetia complir la sentència del 25% de les classes de les escoles en castellà amb més flexibilitat i aplicant criteris pedagògics”.

Un pacte per la llengua que no ha vist mai la llum

PSC-Units, ERC, JxCat i comuns van registrar una proposició de llei al Parlament per modificar la llei de política lingüística, però Junts va congelar-lo hores després. Des d’aleshores s’ha anat ajornant el debat, a espera de refer l’entesa. En el pacte, entre d’altres coses, s’abordava la situació del 25% de les classes en castellà de manera que, segons Albiach, “permetia mantenir el model d’escola pública catalana”. Aquesta opinió també la comparteix Niubó que ha assegurat que el partit “va anteposar els seus interessos als de les escoles catalanes”.