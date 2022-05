Reunió d’urgència a la Generalitat per abordar la sentència del 25%

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat una reunió d’urgència a la Casa dels Calonges per abordar l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’executar “immediatament” la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a totes les escoles del país. Aragonès ha convocat a primera hora el vicepresident, Jordi Puigneró, el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, i a les conselleres Laura Vilagrà, Gemma Geis i Natàlia Garriga per analitzar la resposta del Govern a la interlocutòria del TSJC, que de moment serà recorreguda per guanyar temps i intentar aturar el cop.

Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l’ACN de fonts de la Generalitat, la reunió s’ha produït a primera hora del matí, just abans del Consell Executiu que el Govern manté cada dimarts. El contingut de la reunió es traslladarà a la resta de l’executiu durant la trobada setmanal. El conseller d’Educació ja va avançar que la Generalitat recorrerà “l’aberrant” interlocutòria del TSJC i va enviar un missatge de tranquil·litat als centre educatius, que de moment no hauran de canviar els seus projectes lingüístics i podran continuar com fins ara mentre es resol el recurs.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray / ACN

Cambray ha carregat amb duresa contra el TSJC per un auto “aberrant pedagògica i judicialment” i l’ha criticat per “extralimitar-se” en les seves funcions. “Aquesta interlocució no té validesa jurídica i per això aquest departament presentarà un recurs de reposició”, va etzibar. A més, el conseller va posar en dubte que el tribunal hagi legitimat l’Asamblea por una Escuela Bilingüe i ha recalcat que hi ha vots particulars que avalen la postura d’Educació. “Dos dels cinc magistrats han dit que no té sentit”. També ha lamentat que departament s’hagi assabentat de la resolució “al mateix temps que la premsa”.

Crida a la unitat per donar resposta a la sentència

Aragonès ha demanat la “màxima unitat” als partits i a la societat civil per “articular totes les eines per protegir el model lingüístic” de l’escola catalana. “Ara més que mai cal consens i sumar forces”, ha defensat. “Un tribunal continua entestat a determinar com s’ha d’educar i com han d’aprendre els alumnes de les escoles catalanes i és l’hora de la màxima unitat per articular totes les eines per protegir el model lingüístic de les aules del país”.

Per la seva banda, la portaveu d’USTEC-STEs, Iolanda Segura, ha reclamat al Govern no acati la sentència del 25% i protegeixi els centres educatius, que considera que estan venuts si s’aprova la modificació de la llei de Política Lingüística que es debat al Parlament. “El departament no pot passar la patata calenta als centres donant marge de flexibilitat a l’hora d’aplicar els projectes lingüístics”.