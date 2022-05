Aragonès demana “unitat i consens” per protegir el català a les aules

El president de la Generalitat, Pere Aragonès ha demanat la “màxima unitat” per “articular totes les eines per protegir el model lingüístic” de l’escola catalana, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi fet oficial l’ordre d’execució de la sentència que obliga a es escoles a fer el 25% de les classes en castellà. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha dit que no només estaran al costat de les escoles sinó que “protegiran als directors i directores dels centres educatius del país per defensar un model que s’ha demostrat pedagògicament eficaç i socialment integrador”, ha etzibat Aragonès.

Ara més que mai cal consens i sumar forces. Un tribunal continua entestat a determinar com s'ha d'educar i com han d'aprendre els alumnes de les escoles catalanes i és l'hora de la màxima unitat per articular totes les eines per protegir el model lingüístic de les aules del país. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) May 9, 2022

Aragonès ha explicat aquest dilluns en una piulada a Twitter que un tribunal no és l’encarregat de “determinar com s’ha d’educar i com han d’aprendre els alumnes de les escoles catalanes”. Així doncs, el president de la Generalitat ha recordat que és hora de presentar una proposta unitària, però no ha especificat si es refereix a la llei de política lingüística que segueix bloquejada al Parlament perquè JxCat no va voler seguir endavant amb l’acord.

ERC assegura que encara hi ha temps per aconseguir l’acord

La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta ha explicat que des del partit veuen “amb urgència” la necessitat d’implementar una nova llei de política lingüística.Vilalta ha dit que “veu com un atac” l’interlocutòria i ha reiterat el missatge dels republicans: “El català no es toca, és peça fonamental i indispensable per a la cohesió social”.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, en una roda de premsa a la seu del partit (ACN)

L’ordre d’execució de la sentència del 25% ha fet que molts partits polítics reaccionessin amb la necessitat de treballar ràpidament en la llei de política lingüística que està bloquejada al Parlament d’ençà que JxCat va decidir fer-se enrere de la proposta. En aquest sentit, ERC ha tornat a posar aquesta llei sobre la taula i ha demanat “consens” per fer possible aquest acord, però és imprescindible no dilatar-lo més. Vilalta ha subratllat que el decret que el Govern “està enllestint” i que “ha donar protecció” a les direccions del centres educatius “és una altra de les eines” per defensar el model d’escola català.