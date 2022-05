Carme Junyent carrega contra el TSJC: “No saben com funciona una escola”

La presidenta del Consell Lingüístic Assessor del departament d’Educació, Carme Junyent, ha carregat amb duresa contra el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per forçar l’execució de la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà. “No saben com funciona una escola”. En una entrevista a TV3, Junyent ha criticat el tribunal per dictar una sentència que obliga a fer canvis a correcuita. “Algú s’ha plantejat com [aquests canvis] afecten els alumnes? No queda ni un mes i mig per acabar el curs i obliguen a canviar de llengua i de materials. Com s’aplicarà?”

La reputada lingüista ha llançat un dard al departament d’Educació per no haver defensat la immersió lingüística i ha advertit que, a la pràctica, la sentència canvia poques coses. “A l’hora de la veritat no hi haurà canvis perquè [l’ensenyament] ja funciona com reclama la sentència i això no ho vol reconèixer ningú”, ha etzibat. Junyent ha assegurat que, a títol personal, ja donaria per bo que només el 25% de les classes es fes en castellà a tot Catalunya. “La situació del català cada vegada és pitjor”, ha alertat. “A la universitat arriben estudiants que suposadament han fet tota l’escolarització en català i no tenen competències per expressar-se correctament”.

El TSJC com a exemple de la situació del català

De fet, la sentència del TSJC, que en la seva versió catalana està plena de faltes d’ortografia, és un exemple perfecte de per què cal impulsar l’ús del català. “Sembla que la sentència l’ha fet un traductor automàtic”, ha dit. “Hi ha frases que si les fessin els meus alumnes no superarien l’assignatura”. El problema, segons Junyent, és que el tribunal reclama una execució “nítida” de la sentència, quan l’escola catalana està evolucionant cap a un model on les assignatures troncals cada vegada tenen menys pes. “Tant de bo hi hagués troncals perquè això es pogués aplicar d’una manera nítida”.

La presidenta del Consell Lingüístic Assessor considera que la seva feina és “incompatible” amb les sentències que dicta la justícia espanyola i ha insistit que la millor manera de defensar-se dels atacs de l’Estat és, precisament, fent complir la llei al peu de la lletra. “Fem llengua castellana i matemàtiques en castellà i ja està”, ha afirmat. “Però després fem complir la llei a la resta d’espais”. Segons Junyent, la “desídia” del departament d’Educació en les últimes dues dècades és la que ha portat el català a la seva situació actual. “Tenim una llei que no s’ha complert mai. A l’hora de la veritat l’ensenyament no ha estat mai en català i quan hi ha hagut queixes, el departament d’Educació no ha fet res”.