Enganxada entre Rigau i Juvillà per la resposta a la sentència del 25%

L’exconsellera d’Educació, Irene Rigau, i l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà han protagonitzat una enganxada per la resposta que la Generalitat ha de donar a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a totes les escoles del país. Els dos polítics han mantingut un debat encès a la tertúlia de Catalunya Ràdio sobre la idoneïtat de modificar la llei de Política Lingüística per mitigar l’impacte de la sentència del TSJC.

“Estic nerviós. Sento això i m’encenc. El decret que es proposava era una pista d’aterratge a la sentència del TSJC i això és el que defensa una part de la comunitat educativa”, ha etzibat Juvillà a Rigau, que ha estat una de les principals negociadors del pacte a quatre bandes entre ERC, Junts, el PSC i En Comú Podem per intentar donar resposta al TSJC sense haver d’aplicar percentatges a l’escola. “Donar pistes d’aterratge constants a les sentències i a la voluntat de l’estat espanyol de menystenir el català i anar-lo reduint a poc a poc no és la solució”, ha insistit.

Una mare acompanya els seus fills a l’escola Turó del Drac de Canet de Mar, en una imatge d’arxiu | ACN

Rigau ha retret a Juvillà que s’atorgui la bandera de la indignació per les ingerències de la justícia espanyola. “No accepto que ningú digui que està més indignat que els altres”, ha reblat. “Tots estem igual d’indignats”. L’exconsellera d’Educació ha recordat a Juvillà que es va optar per una proposició de llei perquè era el “més ràpid” de tramitar “des d’un punt de vista de calendari”, ja que el TSJC reclamava una “execució immediata” de la sentència. “Un decret són 10 mesos com a mínim o un any i un projecte de llei també requereix molt temps”, ha defensat.

Disputes a dins de la comunitat educativa

L’exconsellera també ha criticat que alguns sindicats s’hagin erigit en els representants de la comunitat educativa, menystenint la resta d’actors. “Qui s’apropia l’etiqueta de ser la comunitat educativa? Comunitat educativa ho és tothom”, ha afirmat. Juvillà li ha recriminat que durant les negociacions per tancar el text de la proposició de llei, que està paralitzat pels dubtes de Junts, no s’hagi parlat “amb tothom” i Rigau li ha recordat que s’havia parlat amb el Consell Escolar, que és el “principal òrgan de representació” de la comunitat educativa.

“El problema de fons és que l’Estat espanyol percep el català com una agressió a la seva integritat. Mentre això succeeixi, els atacs contra el català continuaran”, ha conclòs Juvillà, que ha augurat un recorregut molt curt a la modificació legal que prepara el Parlament. “No sé si el TSJC pot intervenir en una llei. També es va dir que el govern espanyol era l’únic que podia reclamar l’aplicació de la sentència i apareix una associació absolutament instrumentalitzada que demana que s’apliqui i el tribunal li dona legitimitat”.