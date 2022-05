Borràs i Turull acorden una llista única per renovar la direcció de Junts

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’exconseller i exprès polític, Jordi Turull, han tancat finalment un acord de llista única per renovar la direcció de Junts en el congrés del partit a Argelers el 4 de juny. Després de diversos dies de negociacions discretes, els equips negociadors han pactat que Borràs ocupi la presidència del partit en lloc de Carles Puigdemont i Turull passi a ser el nou secretari general del partit, en substitució de Jordi Sànchez.

Per poder tancar l’acord ha calgut redefinir les funcions de la presidència, que en l’etapa amb Puigdemont al capdavant era volgudament més simbòlica, pel fet que el president a l’exili no estava implicat en el dia a dia de la formació. Ell mateix, en una carta que la setmana passada va enviar a la militància per anunciar que no es presentaria a la reelecció com a president de l’organització, va suggerir que la nova presidència havia de ser reforçada en previsió d’una major implicació de qui ocupé el càrrec a partir d’ara.

L’acord compleix amb els desitjos de Jordi Sànchez

El pacte entre Borràs i Turull suposa també que es compleixin els desitjos del secretari general sortint, Jordi Sànchez, que va anunciar que feia un pas al costat en el darrer consell nacional de partit, celebrat a Alcarràs. Sànchez, que ahir en una entrevista a RAC 1 va admetre que el seu mandat havia tingut “clarobscurs”, es va mostrar satisfet de la seva etapa en la direcció del projecte. De fet, ara hi continuarà relacionat amb la creació d’un think tank a partir “d’un projecte nou” que estarà en l’òrbita de JxCat.

Jordi Sánchez al Consell Nacional d’Alcarràs / JxCat

Tot i l’acord per fer una llista única i després d’un repartiment del poder a parts iguals, queda pendent resoldre el full de ruta, aspecte que Junts vol debatre en el proper congrés, que farà en dues jornades. La primera al juny es reserva per resoldre la renovació dels càrrecs directius. Al juliol, el partit farà una segona jornada on caldrà decidir el full de ruta, la ponència política. És en aquest àmbit on poden tornar a col·lidir les dues ànimes que conviuen en el partit.

El congrés de Junts haurà de definir el full de ruta

El 4 de juny, en el marc del congrés, tocarà votar la presidència i quatre vicepresidències; la candidatura de secretaria general amb una proposta per a la secretaria d’organització i de finances, i finalment les 18 persones que integraran l’executiva. Les negociacions han estat centrades en un repartiment del poder en aquests àmbits. Fonts de l’entorn de Borràs van dir dilluns a EL MÓN que la posició que ocupessin Borràs i Turull era indiferent, perquè la presidència seria executiva. També avançaven que el projecte de Junts estaria liderat per Borràs i que el partit s’orientaria a treballar per la independència.

Un cop definit el qui, a Junts li tocarà ara definir el “per a fer què” i sobretot el “com”. A Borràs se la considera representant del sector més decidit a assumir la confrontació amb l’Estat per continuar el camí cap a la independència. En canvi, a Turull, se’l situa en el sector que s’inclina més per l’ordre i que està més ben vist per aquells membres de JxCat que procedeixen del PDeCat.

Tant l’un com l’altre tenen els seus propis crítics interns. A Borràs se li retreu que es desmarqui d’algunes decisions del partit, com va passar amb l’acord pel català, que JxCat va signar amb el PSC, ERC i Comuns per fer marxa enrere al cap de poques hores. La presidenta del Parlament apareixia també pocs dies al costat de Quim Torra en un acte de Plataforma de la Llengua contra el pacte. Les relacions amb el PSC és un altre punt en què no hi ha consens. Mentre l’entorn de Borràs aposta per trencar pactes amb els socialistes, com és el cas del de la Diputació de Barcelona, veus de l’àmbit més pragmàtic mantenen postures més flexibles en aquest sentit, tot i que no sigui defensat en públic de forma vehement.