Puigdemont deixarà la presidència de Junts

El president a l’exili, Carles Puigdemont, deixarà la presidència de JxCat, segons ha anunciat en una carta dirigida a la militància aquest dimarts al matí. “Ara és necessari, al meu entendre, que el partit tingui una nova presidència”, ha escrit en la missiva, a la qual ha tingut accés EL MÓN. Entre les raons que Puigdemont justifica la seva decisió hi ha la necessitat que la nova presidència participi “a fons de les decisions polítiques que calgui adoptar”.

En la mateixa carta, Puigdemont aprofita per fer la convocatòria del congrés del partit, que ha de servir per debatre alguns dels temes pendents pel que fa a la nova direcció i definir la nova secretaria general, a més a més del rumb estratègic de l’organització. “No presentaré la meva candidatura a la renovació de la presidència del partit, per bé que m’agradarà molt i em sentiré molt honorat de poder acomiadar-me com a president de manera presencial, al costat de tots vosaltres”, escriu.

Canvis un cop superada l’etapa fundacional de JxCat

En la seva carta, Puigdemont afirma que del congrés JxCat n’espera molt. “Tots estem d’acord que és necessari que, passats ja dos anys de la nostra fundació, reforcem i preparem el partit per als reptes que han de venir”. El president recorda que la formació ha superat l’etapa fundacional, “no pas sense obstacles i problemes, i havent d’entomar reptes en condicions molt difícils”, referint-se al context de pandèmia.

Jordi Sànchez, secretari general de Junts / ACN

Puigdemont també dirigeix paraules d’agraïment a l’encara secretari general de la formació, Jordi Sánchez, per la seva dedicació al partit. “Ell va assumir-ne les regnes des de la presó, en la seva condició de pres polític, i això també és un element que queda incrustat en la història del nostre partit perquè no se’ns oblidi mai d’on venim, les raons per les quals fem política i les adversitats que tenim al davant”, comenta el president a l’exili. Sánchez va anunciar que feia un pas al costat en el darrer consell nacional de partit a Alcarràs, afirmant que apostava per una llista única. En una entrevista posterior va apuntar que Jordi Turull seria un bon candidat a rellevar-lo.

Puigdemont aposta per la renovació de tots els càrrecs de Junts

En la seva carta a la militància, Puigdemont es refereix a la “renovació de tots els càrrecs” un fet que, assegura, “en democràcia és sempre saludable”. “Sigui per ratificar persones i mandats, o sigui per canviar-los”, afegeix. L’encara president de Junts considera que la direcció ha d’orientar-se “als nous reptes que tenim al davant”. En aquest sentit, assenyala que al partit li caldrà una direcció que “encaixi en aquests reptes i que tingui plena capacitat i dedicació per liderar-los”.

“D’un temps ençà he arribat a la conclusió que al partit li cal una presidència més implicada del que jo no he estat; aquest va ser, de fet, un compromís meu i he d’agrair el respecte que tothom ha tingut i que m’ha permès mantenir l’estratègia que menem des de l’exili i que no és, ni ha de ser, la de cap partit en particular”, admet Puigdemont a la carta. El president a l’exili creu que el nou president ha de participar de forma permanent a les reunions executives.

Puigdemont manté el compromís amb Junts

La sortida de Puigdemont de la presidència de Junts, però, no implica un distanciament amb el partit, ve a dir: “Junts per Catalunya és el meu partit; assumeix en els seus postulats fundacionals allò que em va dur a fer política, allò que em va dur a acceptar la presidència de la Generalitat de Catalunya, allò que ens ha dut a l’exili i a la presó, i a continuar la feina que tenim pendent de fer”.

El també eurodiputat de Junts admet que “cap partit no és prefecte” i reconeix que el seu “encara menys perquè té menys experiència i un munt d’adversitats exteriors”. Actualment sobre Junts es debat quin rumb cal que prengui el partit. S’identifiquen diferents sectors que divergeixen pel que fa al posicionament respecte a diversos aspectes relacionats amb el dia a dia de la política catalana, com pot ser el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona o els Jocs Olímpics. Aquesta diversitat de posicions diferencia Junts d’ERC i la CUP, on no es presenten dissonàncies.

Puigdemont, satisfet de la “pluralitat” de Junts

D’aquesta diversitat Puigdemont se’n mostra “molt satisfet”, en el sentit que el partit “no hagi estat un partit en el sentit clàssic, vertical, rígid i amb pensament únic”. Segons Puigdemont, “aquesta actitud ens allunya de la temptació sectària en què solen caure determinades organitzacions molt rígides i de governança molt vertical, per bé que també fa molt més exigent i complexa la gestió ordinària i sovint és usada pels nostres adversaris com un senyal de feblesa”. Les diferències de visió però impliquen friccions importants en qüestions com la modificació de la Llei de Política Lingüística, actualment aturada precisament per la manca de consens dins de Junts.

Contràriament a això, Puigdemont pensa que “la democratització de la societat passa per la democratització dels partits en la seva vida interna i en el seu posicionament públic”. En aquest sentit, l’encara president de Junts, recorda que “a les democràcies més avançades d’Europa, el debat a l’interior dels partits no és cap senyal de feblesa sinó de riquesa democràtica, i això és el que Junts per Catalunya entén quan fomenta els corrents interns i quan no té por del debat i la confrontació d’idees”.

Puigdemont clou la carta animant “aquelles persones que dins de Junts per Catalunya tenen una demostrada capacitat de lideratge perquè assumeixin aquesta responsabilitat”. I finalment avança que “la persona que assumeixi la presidència comptarà amb el meu suport d’entrada, i podrà comptar-me entre els milers d’afiliats que donem vida al partit”.