Junts esgota el temps per arribar a l’acord entre Turull i Borràs

El termini de presentació de candidatures per a la renovació de la direcció de JxCat acaba aquest dimarts a les 16 hores. Es tracta d’un fita destacada en el procés de relleu en els òrgans de direcció del partit davant la incògnita sobre la possibilitat de confluència de les anomenades “dues ànimes” de la formació i si es tanca un acord de colideratge. Segons fonts de JxCat, aquest dilluns a la tarda encara no s’havia inscrit cap candidatura per part d’aquells que es volen postul·lar per agafar les regnes de l’organització, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’exconseller i exprès polític Jordi Turull. I aquest dilluns al vespre encara hi ha reunions, trucades i xats per arribar a una decisió.

Cap dels dos ho ha explicitat públicament, però es dona per fet que els dos ambicionen a liderar la formació, però aquest cap de setmana, Borràs es reivindicava: “És evident que tinc el segon càrrec institucional més important del país i el de major rang a Junts. La militància considera que és de justícia que els lideratges pels quals ha apostat tinguin alguna cosa a dir del projecte”.

Dies enrere l’encara secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va mencionar Turull en primer terme en una entrevista a TV3 quan li van preguntar sobre qui podria ocupar el seu càrrec un cop el deixés. Cinc dies després, el secretari general, quan li pregunten per Turull afirma que i si li donaria suport en cas d’optar a la secretaria general, respon que “primer hem de veure qui té ganes d’apostar per la secretaria general” i seguidament di que l’exconseller seria “un gran secretari general i al costat de Turull hi ha altres lideratges en el partit que poden tenir i tindran molta responsabilitat en el present i futur”.

Aquest dilluns, en una altra entrevista a RAC 1, Sànchez ha volgut matisar que aquelles respostes que va donar ara fa un mes tampoc volien significar que ell apostés per algú en concret: “No he fet cap aposta per cap persona en concret, he fet una aposta per la unitat i és així de clar, no em pertoca dir a mi qui ha de jugar, sí que es important que l’equip que surti tingui capacitats per assumir responsabilitats que toquen”.

L’entorn de Borràs dona per fet que la presidenta serà la líder de JxCat

Persones implicades en les negociacions es mantenien aquest dilluns encara prudents sobre les converses, malgrat que el termini per a la presentació de candidatures s’esgota. Una persona de l’entorn de la presidenta del Parlament, sense revelar si s’havia arribat ja a un acord, es mostrava convençuda de l’èxit de les negociacions i que almenys els resultats seran satisfactoris pel partit, almenys pel que fa al projecte d’independència: “JxCat treballarà per la independència en un projecte que liderarà Laura Borràs”.

La mateixa persona de l’entorn borrassista treia importància al fet de si la presidenta del Parlament ocuparà la presidència o la secretaria general: “La posició no importa, la presidència serà executiva”. L’afirmació dona a entendre que la importància de les converses no residirà tant en quina posició ocuparà l’un o l’altre, sinó que el debat està en si el repartiment de poder entre els dos sectors és satisfactori.

Aquesta redistribució de funcions hauria d’implicar canvis en el reglament del partit. El mateix Carles Puigdemont, en la seva carta a la militància de la setmana passada apuntava que calia que qui assumís aquest rol tingués una implicació més gran en la vida del partit que la que ell havia pogut tenir fins ara. D’aquesta manera donava a entendre que la nova presidència hauria de tenir una càrrega més executiva que la que té en l’actualitat.

El procés per renovar la direcció de JxCat ha fet convulsionar la formació els darrers dies després que es fés públic el manifest de 175 càrrecs del partit pressionat a Borràs per tal que apostés per una candidatura única amb Turull en vistes al congrés del dia 4 de juny a Argelers, a la Catalunya Nord. Aquest manifest, signat pel sector turullista ha servit per posar noms i cognoms a aquells membres del partit que aposten per la confluència entre Borràs i Turull, en règim de co-lideratge.

A nivell intern es manté el debat entre els dos sectors del partit sobre la conveniència que Borràs, que està pendent de la causa contra ella al Tribunal Superior de Justícia (TSJC) concentri més poder que ningú. Les diferències també afloren en converses informals. Encara cueja el debat sobre els canvis de mentalitat que alguns sectors de Junts deixen entreveure que són necessaris per afrontar la nova etapa, com per exemple respecte a la relació amb el PSC.

Continua la fricció entre l’ànima pragmàtica i la que aposta per la confrontació

“A vegades sembla que si toques un socialista te n’hagis d’anar a fer 15 de confinament”, comentava aquest dilluns una font del grup parlamentari de JxCat, que també defensava l’entesa Turull-Borràs: “Borràs no és filla única de l’1-O i Turull és el pare”. La mateixa font, respecte al futur del seu partit, qüestionava la posició del sector borrasista de no entendre’s amb el PSC i destacava que justament el Sin Féinn a Irlanda ha aconseguit aquest cap de setmana la seva major victòria després de dues legislatures formant part d’un govern amb unionistes, amb qui pacta. En canvi, veus del sector més proper a Borràs reclamen trencar el pacte de la Diputació de Barcelona.

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, durant la intervenció en el darrer Consell Nacional del partit / ACN

El mateix Jordi Sànchez, en l’entrevista a RAC 1 aquest dilluns al matí, abonava la idea que les posicions ortodoxes poden ser una aposta equivocada pel partit: “Mai he cregut en el com pitjor millor perquè si no pots donar una resposta política victoriosa t’acaba fent més mal”. En la mateixa entrevista, Sànchez ha confirmat que un cop abandoni el càrrec de secretari general de JxCat es dedicarà els propers mesos a posar en marxa “un espai de reflexió, un think tank” en el marc d’un “projecte nou a l’òrbita e JxCat, un espai que l’independentisme necessita”. “Són temps que necessitem posar llums llargues, ho hem de quedar atrapats en la política del curt termini”, ha defensat.