Sànchez apel·la a la “màxima unitat” per renovar la direcció de Junts

L’encara secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha apel·lat aquest dilluns a “la màxima unitat” per renovar la direcció del partit, a poques hores que es tanqui demà el termini per presentar candidatures a la secretaria general i la presidència. Les dues figures que aspiren a agafar-ne la direcció, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’exconseller i exprès polític Jordi Turull, mantenen converses per arribar a algun tipus d’acord per no haver disputar-se la direcció del partit, però de moment es desconeixen els resultats de les trobades.

En una entrevista a El món de RAC 1, Sànchez ha recordat que ell és “partidari” que pactin, tal i com ja va demanar al consell nacional que es va celebrar a Alcarràs. “És evident que tant Borràs com Turull són dues persones carismàtiques amb personalitats fortes a qui la gent el partit estima”, ha expressat el secretari general. També s’ha referit a la diversitat d’idees que en determinat moment poden suposar diferències entre Borràs i Turull, però davant d’aquest fet ha dit que cal “tenir la capacitat de seure en una mateixa taula i concretar les coses bàsiques que ens uneixen”.

Sànchez demana buscar el “mínim comú denominador” a JxCat

Aposant per la confluència entre Turull i Borràs, Sànchez ha dit que si Junts no fa aquesta recerca del “mínim comú denominador” el futur del partit podria trobar-se amb més dificultats. El dirigent de Junts també ha volgut relativitzar la situació que viu el partit i ha recordat que altres formacions polítiques, com el PSC, han passat en algun moment per crisis, un fet que va lligat a la diversitat de sensibilitats que hi pot haver en les organitzacions.

Sànchez ha considerat que Junts està en una fase de “sedimentació” i ha reiterat la idea que ha defensat en altres ocasions sobre la lleialtat: “Ens cal que tots els dirigents de tots els nivells entenguin que, més enllà de la seva figura personal, hi ha un equip i que la victòria política només serà possible si treballem amb un mínim de lleialtat de grup”. El secretari general està convençut que JxCat superarà aquesta fase i passarà a partir de les municipals del 2023 a una “nova etapa” més ordenada i amb bones perspectives electorals.

Pel que fa a les candidatures, que encara ningú ha anunciat públicament, Sánchez ha dit que el partit “té persones sobrades per dirigir-lo” i ha manifestat que ell “mai no he fet cap aposta per cap persona en concret”, tot i que en una entrevista va mencionar en primer terme quan se li a preguntar el nom de Turull. “No em pertoca dir a mi qui ha de jugar, però sí que és important que l’equip que surti i prengui responsabilitats tingui la capacitat d’assumir-les”.

A les portes del congrés de JxCat a Argelers

Junts per Catalunya es troba en una fase delicada de reorganització interna, a la vegada que també té pendent la tasca de definir un full de ruta propi davant del context polític actual. La renovació de la direcció és una qüestió central que serà l’objecte de la primera sessió del congrés que tindrà lloc el 4 de juny a Argelers, a la Catalunya Nord. La segona qüestió, que implica aprovar la ponència política i l’organitzativa, s’abordarà en una segona jornada del congrés, però en aquest cas al juliol i al Principat.

Quan Sànchez va anunciar que no es tornaria a presentar per ser reelegit secretari general de Junts, al consell nacional que es va celebrar a Alcarràs, va fer-ho aposant perquè la renovació de la directiva no suposés la competència de diverses candidatures i defensant que una llista única es postulés per ser ratificada per la militància. Els dos candidats que s’han perfilat des d’aleshores per agafar les regnes del partit, Jordi Turull i Laura Borràs, mantenen converses per intentar d’arribar a aquesta entesa.

El repartiment de funcions a la cúpula de JxCat, nucli de les converses

Un dels aspectes de més dificultats en aquesta conversa és el repartiment de funcions que hi hauria entre la presidència i la secretaria general, tenint en compte que el càrrec de president a Junts s’ha definit gairebé com una figura honorífica, pel que que Puigdemont, exiliat i eurodiputat no podia assumir una gran responsabilitat executiva des de la distància. El pes de l’organització recau doncs en el secretari general, figura que concentra poder.

Carles Puigdemont a Brussel·les / ACN

La cursa per renovar la direcció s’ha accelerat després que Puigdemont anunciés la seva sortida de la presidència del partit. En una carta dirigida a la militància Puigdemont va dir que “ara és necessari, al meu entendre, que el partit tingui una nova presidència”. Entre les raons amb què Puigdemont justifica la seva decisió hi ha la necessitat que la nova presidència participi “a fons de les decisions polítiques que calgui adoptar”.

En la mateixa carta, Puigdemont aprofita per fer la convocatòria del congrés del partit, que ha de servir per debatre alguns dels temes pendents pel que fa a la nova direcció i definir la nova secretaria general, a més a més del rumb estratègic de l’organització. “No presentaré la meva candidatura a la renovació de la presidència del partit, per bé que m’agradarà molt i em sentiré molt honorat de poder acomiadar-me com a president de manera presencial, al costat de tots vosaltres”, escriu.