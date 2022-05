Junts redobla la pressió sobre ERC perquè trenqui amb Sánchez

Junts ha aprofitat la confirmació de l’espionatge del CNI al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per redoblar la pressió sobre ERC i forçar els republicans a trencar amb el govern de Pedro Sánchez. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha defensat aquest divendres que “l’única estratègia que s’ha demostrat efectiva” per avançar cap a la independència és “plantar cara” i dir “prou” a l’executiu de Pedro Sánchez.

“S’ha donat estabilitat a un govern que ens ha pres el pèl”, ha dit Nogueras en una entrevista a Catalunya Ràdio. La diputada, que va assistir a la comissió de secrets oficials on el CNI va ensenyar la documentació que acredita l’espionatge a 18 independentistes amb l’aval judicial del Tribunal Suprem, ha reclamat a l’independentisme que surti “de la zona de confort” i assumeixi “riscos polítics” després que s’hagi constatat que el diàleg “no ha funcionat”.

David Cid (ECP), Eulàlia Reguant (CUP), Meritxell Serret (ERC) i Albert Batet (Junts) conversant abans de començar la Junta de Portaveus / ACN

Nogueras ha insistit que el govern espanyol no té “voluntat de resoldre res”. Junts, que està immers en una pugna interna per escollir la nova direcció del partit i fixar el seu rumb de cara a les eleccions municipals del 2023, intenta furgar en les ferides que el cas Pegasus ha obert entre ERC i el PSOE per deixar enrere la taula de diàleg i buscar un front comú independentista a Madrid.

Junts acusa Madrid de “terrorisme digital”

El grup parlamentari de Junts ha presentat una moció al Parlament de Catalunya per instar el Govern de la Generalitat a “congelar” les relacions institucionals amb la Moncloa per “terrorisme digital”. En el text, que es votarà al ple, el partit torna a reclamar explicacions a Pedro Sánchez i exigeix una comissió d’investigació al Congrés “per esclarir tot el que ha succeït i que s’assumeixin responsabilitats polítiques”.

La formació considera que “l’espionatge polític” contra l’independentisme és una “nova fase de la repressió” i demana una “investigació exhaustiva i efectiva a tots nivells que compleixi amb els criteris internacionals d’independència, imparcialitat, credibilitat i rigor professional”. Junts també vol que l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya busqui “tots els mecanismes possibles” perquè la ciutadania pugui saber si ha estat espiat.