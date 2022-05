Aragonès exigeix saber qui va donar l’ordre d’espiar-lo

El president del Govern, Pere Aragonès, ha exigit en un comunicat aquest dijous que es desclassifiqui “immediatament” l’autorització judicial que va permetre l’espionatge en el cas Pegasus per tal de “conèixer les motivacions” i poder “exercir el dret de defensa”. Aragonès ha exigit una resposta del govern espanyol “al més alt nivell” un cop la directora del CNI ha admès que es va espiar el president del Govern amb autorització judicial. El president creu que aquest dijous “ha augmentat la gravetat” del cas d’espionatge, perquè suposa que l’estat espanyol ho va autoritzar.

Per això, reclama al govern espanyol que assumeixi responsabilitats pel Catalangate: “És inajornable”. Aragonès també veu “urgent” rebre totes les explicacions públiques necessàries sobre aquesta qüestió i saber així qui va donar l’autorització política i qui tenia constància de l’espionatge. “Estem davant d’una vulneració flagrant del dret a la intimitat, de participació política i institucional, tant de les persones espiades com de totes aquelles que s’hi ha relacionat”, condemna el president en el comunicat.

Aragonès i Puigneró denuncien l’escàndol del Catalangate / ACN

La directora del CNI apunta a les clavegueres de l’Estat o a altres països

Aquest dijous al matí la directora del CNI, Paz Esteban, ha comparegut al Congrés per donar explicacions sobre l’espionatge a més d’una vintena -del total de seixanta independentistes espiats il·legalment- que van ser atacats amb Pegasus per estar vinculats a Tsunami Democràtic. Van ser espiats amb l’aval del Tribunal Suprem en el marc del Tsunami, i Esteban ha negat qualsevol vincle amb la resta d’espiats que Ronan Farrow va destapar fa prop d’un mes. Els serveis secrets espanyols apunten al Marroc o a Rússia com a estats que estan darrere del cas Pegasus i, com a última opció, creuen que és plausible que hi hagi organismes de l’estat treballant pel seu compte.

Així, el CNI creu que les clavegueres de l’Estat podrien estar darrere del cas Pegasus. Esteban s’ha espolsat qualsevol responsabilitat per aquest cas i ha lamentat que s’hagi filtrat a la premsa el contingut de les reunions dels serveis secrets espanyols.