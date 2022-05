Marlaska també va ser espiat amb Pegasus

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, també va ser espiat amb el programa Pegasus. Segons han explicat fonts de la Moncloa a l’ACN, l’espionatge al govern espanyol és més ampli del que s’havia anunciat en un principi i la bretxa de seguretat a l’executiu de Pedro Sánchez afecta a més ministres, tot i que no han transcendit tots els noms. Dilluns el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va anunciar que els mòbils de Sánchez i de la ministra de Defensa, Margarita Robles, van ser intervinguts amb Pegasus el maig i el juny del 2021.

Segons la Moncloa, les dades sostretes del mòbil del ministre de l’Interior corresponen a missatges de text i Whatsapp, però apunten que el volum d’informació és baix. En el cas de Sánchez, en una primera infecció li van robar 2,6 GB d’informació, mentre que a la segona van ser només 130 MB. En el cas de la ministra de Defensa, la filtració de dades va ser petita. En qualsevol cas, el govern espanyol assegura que desconeix el contingut de la informació sostreta, però descarten que suposi un perill per a la seguretat nacional.

Isabel Rodríguez, portaveu del govern espanyol | Europa Press

La llista completa d’espiats amb Pegasus

Les mateixes fonts confirmen que la ministra d’Exteriors, Arancha González Laya, també va ser espiada. La Moncloa donarà la llista completa de ministres afectats per l’espionatge amb Pegasus i el volum d’informació compromesa aquesta mateixa setmana, un cop el Centre Criptològic Nacional (CCN) hagi completat la revisió de tots els terminals dels membres de l’executiu de Pedro Sánchez. L’anàlisi també inclou alguns dels ministres de Podemos, que havien mostrat alguns dubtes pel risc de proporcionar els seus mòbils als serveis secrets.

El govern espanyol ha assegurat que les infeccions als mòbils de l’executiu s’han detectat recentment i que van iniciar l’anàlisi dels terminals arran de la publicació del cas Pegasus a la revista New Yorker. Segons la portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez, si no s’hagués destapat l’espionatge massiu a l’independentisme, el CCN no hauria dut a terme una revisió exhaustiva dels mòbils de Pedro Sánchez i la resta de ministres afectats.

Compareixença del CNI al Congrés

La notícia de la infecció del mòbil de Marlaska coincideix amb la compareixença de la directora del CNI, Paz Esteban, al Congrés dels Diputats per donar explicacions a porta tancada pel cas Pegasus. Fonts dels serveis secrets espanyols han avançat que Esteban va al Congrés a parlar de les escoltes a una vintena de dirigents independentistes vinculats al Tsunami Democràtic, que tenien l’aval del Tribunal Suprem. El CNI manté que no està al darrere de l’espionatge massiu a l’independentisme, que segons Citizen Lab podria afectar a més de 200 persones.