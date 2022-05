Aragonès diu que la mala gestió del cas Pegasus “dinamita la via de diàleg”

El president del Govern, Pere Aragonès ha instat a l’Estat a assumir les responsabilitats sobre el cas d’espionatge als líders polítics independentistes. Ho ha fet en la sessió inicial de la Reunió Anual del Cercle d’Economia, on ha dit que la gestió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez -que hi assistirà el divendres- que ha fet del Catalangate, “ha dinamitat el diàleg” entre Catalunya i l’Estat. “Nosaltres teníem un compromís per dialogar i poder avançar, però, hi ho dic amb un punt de decepció, el compromís no és correspost”, ha lamentat Aragonès. A més, el president ha fet referència a la crisi actual, que no només està marcada per les tensions polítiques de sinó també per la guerra d’Ucraïna.

El president de la Generalitat ha donat el tret de sortida a la Reunió Anual del Cercle d’Economia aquest dimecres. Aragonès ha donat la benvinguda als assistents de l’acte -que engany s’anomena El moment d’Europa, esperança política, autonomia estratègica– i ha assenyalat que la crisi d’Ucraïna, l’inflació i les tensions polítiques “han fet retrocedir la recuperació”. Una opinió que també ha compartit Javier Faus, president del Cercle d’Economia qui ha explicat que “la crisi és un risc no només per Catalunya sinó per tot Europa”.

Per la seva banda, però, Faus ha lamentat que la “crisi té un gran risc per a la societat” i ha demanat “unitat, consensos i pragmatisme”, fent referència a la potestat que té el Govern de poder treballar conjuntament per intentar millorar la situació i aconseguir una recuperació en un termini de temps més curt. “Volem una Catalunya del sí i que lideri el creixement i la innovació”, ha declarat el president del cercle.

Un cercle marcat per la tensió política i Ucraïna

L’edició d’enguany del Cercle d’Economia ve marcada per l’incertesa econòmica arran de l’esclat de la guerra d’Ucraïna. De fet, en la presentació de la reunió, Faus va assegurar que “suposava un risc per Europa, de la magnitud de la Segona Guerra Mundial”. En aquest context doncs, el president Aragonès presenta unes noves jornades de ponències per parlar de l’economia i de com la recuperació ha de ser més verda, sostenible i justa.

El president del Cercle d’Economia, Javier Faus / EP

Aragonès també ha fet referència a la guerra i ha reiterat que “la guerra ja està afectant a les empreses, persones i llars de Catalunya”. D’aquesta manera, ha explicat que el decreixement del PIb és una evidència més de que la crisi és una realitat. Tot i això, ha dit que aquest sotrac “ha de servir per estimular l’economia catalana i creure en el seu potencial”.

Entre d’altres coses, les sessions i conferències del cercle, apleguen personalitats, és a dir, directors generals de grans empreses i personatges polítics, que explicaran les seves opinions de la situació econòmica actual, així com els reptes que s’enfronta Europa. Aragonès també ha fet un repàs per la tensió política del moment, una situació que ja va comentar Faus a la presentació, on va recorda que “la societat espanyola, en particular, està greument tensada per corrents de malestar i crispació que expliquen l’avanç dels populismes i la polarització política, cosa que cal relacionar directament amb l’erosió del benestar i seguretat per culpa no tan sols de la pandèmia, sinó també de les nombroses crisis que la societat catalana i espanyola suporta des del 2008”.