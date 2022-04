El PIB català creix menys del previst i l’espanyol s’estanca

El departament d’Economia i Hisenda ha presentat aquest divendres els resultats del PIB català i ha anunciat que rebaixa les expectatives de creixement, ja que la xifra se situa per sota de l’esperat, el 4,6% de creixement. Aquest decreixement es deu a l’acceleració de l’inflació i els efectes col·laterals de la guerra d’Ucraïna. La previsió era d’un creixement del 6,4% i ha acabat sent gairebé dos punts per sota del que s’esperava. D’altra banda, l’estat espanyol també ha topat amb l’incertesa de la guerra, que ha fet que el seu creixement es redueixi al 0,3%, pràcticament estancant el creixement.

El president Aragonès i el conseller Giró mostren sintonia abans del ple de pressupostos/ David Zorrakino/EP

Segons el que ha explicat la conselleria, la davallada del creixement no és una cosa estranya. De fet, han afirmat que és una situació “coherent” amb el que està passant a tot Europa. Així doncs, el creixement català va en la línia de la recuperació europea i segons ha explicat el departament, les perspectives de recuperació pràcticament completa ja són de cara l’any que ve. A més, també han anunciat que el cas català no és una excepció, ja que el PIB espanyol també ha tingut un creixement menor al que s’esperava.

El creixement del PIB espanyol també s’estanca

En paral·lel a la presentació dels resultats del PIB català també el govern espanyol ha presentat les seves dades. El creixement del PIB espanyol ha reculat 1,9 punts els tres primers mesos de l’any, en comparació amb el trimestre anterior, i se situa en un 0,3%. Aquesta davallada també es deu a l’incertesa de la crisi que està provocant la geopolítica mundial, és a dir, la guerra entre Rússia i Ucraïna. Tot i que el cas espanyol no és diferent a la tendència europea, si que ha quedat pràcticament estancat, ja que el creixement s’ha quedat lluny de l’2,2% que s’esperava tenir.

La vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño | ACN

L’expectativa de creixement pel 2023

L’informe publicat per la conselleria de Jaume Giró també ha dedicat un apartat en parlar del creixement de l’any que ve. Així doncs, el document preveu un augment del PIB del 4,9% aquest any, amb una recuperació de la demanda interna i externa, que aportaran 3,1 punts i 1,7 punts, respectivament. Així, es preveu que el consum de les llars creixi un 3,9% i que la formació bruta de capital ho faci en un 4,7%, sobretot impulsada pels fons europeus. El consum de les administracions públiques s’incrementarà un 1,7%. El Govern preveu també un augment de l’11,6% en les exportacions, sobretot gràcies a la recuperació del turisme estranger, i d’un 8,8% en les importacions.