El Govern crea una pàgina web per resoldre dubtes sobre els fons europeus

La Generalitat crea una pàgina web que explica tot allò que s’ha de saber sobre els fons europeus Next Generation, és a dir, quan són les convocatòries, quantes assignacions s’han fet ja i les previsions. A més, el web també resol dubtes amb una secció de preguntes freqüents, per tal de que ciutadans i empreses puguin saber en tot moment quines són les novetats d’aquesta injecció de diners. “Es tracta de fer un exercici de trasnparència”, ha explicat Maltilde Villarroya, secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat. A més, durant la presentació d’aquest dilluns, també s’han enumerat els projectes emblemàtics amb els que se centraran els fons a Catalunya.

Vilarroya ha recordat que no només es crea una nova pàgina web, sinó que també “una nova marca”, Els Next Generations Catalunya i ha esmentat que “és molt important saber que hi ha part dels diners que són nostres i els hem d’invertir en el territori”. Pel que fa a les previsions d’aquests fons, que ja són públiques gràcies a la nova pàgina web de la Generalitat, ja hi ha 13 convocatòries publicades, és a dir, 13 projectes finançats per Europa als que les empreses poden apuntar-se. Actualment hi ha assignats 310,6 milions d’euros ha aquestes convocatòries.

Maltilde Villarroya, secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat durant l’acte de presentació de la pàgina web dels ‘Next Generation Catalunya’

La pàgina web també menciona les convocatòries previstes, ja que tal com ha recordat la secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus, “les empreses necessiten tenir una previsió per saber on, quan i com poden apuntar-se i optar al finançament“. En aquest sentit, hi ha 23 convocatòries previstes que de moment tenen assignats 380,1 milions d’euros -tot i que encara queden tres projectes per assignar import. En total doncs, Catalunya ja té 36 iniciatives que s’emmarquen en els objectius de la Unió Europea, com per exemple la sostenibilitat i la digitalització.

Els projectes emblemàtics de la Generalitat

A la roda de presentació de la pàgina web també ha assistit Jaume Giró conseller d’Economia i Hisenda, el departament encarregat de mantenir el diàleg amb el govern central, que és qui gestiona els fons: “Em sap greu dir que a hores d’ara no tenim cap capacitat de decidir sobre programes propis”, ha lamentat el conseller, ja que l’Estat encara controla de manera central els diners que envia Europa.

Davant d’aquesta centralització, el govern espanyol ha demanat a Catalunya que trii els “tres projectes emblemàtics” que voldria prioritzar el Govern per millorar la vida dels ciutadans en sintonia amb els objectius de la Unió Europea. Giró ha explicat que la conselleria ha marcat tres eixos: les infraestructures, la tecnologia i el medi ambient. A més, també ha demanat l’assignació de 2.089 milions d’euros per implementar els programes, ja que tal com ha dit el conseller d’Economia i Hisenda, “tindran efecte de tracció i movilitzaran 5.200 milions d’euros”.

Actualment, Catalunya disposa de la gestió de 9.757 milions d’euros, el que equival al 6% de la totalitat dels fons que pertoquen a l’Estat espanyol. Segons la secretària d’Afers Econòmics i Fons europeus, “hauria d’arribar com a mínim al 19%, que és la xifra del PIB català”. Paral·lelament, Giró ha recordat que Catalunya va presentar 27 projectes per obtenir fons, però que el pla presentat pel govern espanyol no dona marge per a aportacions directes del Govern: “Nosaltres vam fer els deures a l’hora, però no va ser suficient”, ha dir el conseller d’Economia i Hisenda.