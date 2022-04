Espanya revisarà a la baixa el creixement del PIB per la guerra a Ucraïna

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que “caldrà revisar a la baixa” la previsió de creixement del PIB espanyol per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, com també es farà a escala europea i mundial. “Que hi haurà una revisió a la baixa és una certificació, però no significa que Espanya no continuï creixent. Ho farà a bon ritme”, ha assegurat en una entrevista aquest dilluns a Antena 3. Sánchez ha evitat en tot moment donar xifres exactes i ha defensat el pla de xoc del Consell de Ministres per afrontar les conseqüències econòmiques del conflicte.

Pel que fa al PP, Sánchez els ha retret que “abaixar impostos no és un projecte de país” i els ha llençat un dard enverinat: “L’impost més car que paguen els ciutadans és la corrupció”. Per això, Sánchez ha instat el nou president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a posicionar-se sobre el cas de les mascaretes a l’Ajuntament de Madrid. En paral·lel, s’ha compromès a convocar un debat de l’estat de la nació al Congrés, una demanda repetida reiteradament pel PP.

Espanya reobrirà l’ambaixada a Kíiv

Espanya segueix els passos d’Itàlia i França i reobrirà l’ambaixada de Kíiv “en pocs dies”. L’estat espanyol va evacuar l’ambaixadora de Kíiv al febrer, just quan va començar el conflicte amb Rússia. El president del govern espanyol ha anunciat que hi tornarà aquest dilluns al matí en la mateixa entrevista a Antena 3. Sánchez ha assegurat que aquest gest és una “mostra del compromís amb el poble ucraïnès” en plena guerra amb Rússia. El president espanyol ha explicat que aquest pas també respon a la necessitat que la Unió Europea actuï amb “unitat” perquè només això pot ser la “força de dissuasió” que s’utilitzi contra el president rus, Vladímir Putin, per tal que aturi la invasió, que cada vegada és més violenta.

Sánchez ha demanat “ser conscients” que aquesta guerra no és només entre Rússia i Ucraïna, sinó una “guerra de Putin contra el que representa la UE”. “Si no féssim res, si permetéssim que arrasi amb Ucraïna, el cost seria encara més gran”, ha defensat el president espanyol durant l’entrevista.