El Govern destina 120 milions a mitigar efectes de la guerra d’Ucraïna

El president de la Generalitat, Pere Aragonès ha explicat aquest dimarts que llençaran un pla per mitigar els efectes de la guerra d’Ucraïna al territori. La nova injecció de diners constarà de 120 milions d’euros i Aragonès ha detallat que el pla anti-crisi s’incrementarà en funció de l’evolució de la guerra. A més, el president català ha exigit a l’executiu espanyol que obri un fons extraordinari i elevi el dèficit del 0,6% a l’1% del PIB per compensar l’impacte del conflicte, xifra que suposa 1.000 milions d’euros més de dèficit.

Durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern d’aquest dimarts, Aragonès ha lamentat la situació d’Ucraïna i ha recordat que la Generalitat fa tot el possible per acollir a tots els refugiats que entren al territori. De fet, l’executiu destinarà 870.000 euros a un nou programa de suport a l’atenció de persones desplaçades per “reforçar els serveis d’atenció i acollida arreu de Catalunya”. Segons el Govern, el programa permetrà incorporar fins a 22 treballadors, dels quals 19 seran personal tècnic especialitzat. A més, Aragonès també ha explicat que 500.000 euros aniran destinats a ensenyament del català per a persones refugiades.

La transició energètica

Pel que fa als diners que el govern català li demana a Sánchez, Aragonès ha reconegut que es destinarien a la transformació energètica. De fet, una mesura anunciada és l’augment del 33% de l’impost sobre producció i emmagatzematge de l’energia elèctrica davant dels “beneficis extraordinaris”. En aquest sentit, el Govern ha detallat que els ingressos de més que s’obtinguin amb aquesta mesura es destinaran “íntegrament” a actuacions en matèria de transició energètica, especialment en l’impuls de les renovables.

El president espanyol, Pedro Sánchez, en una compareixença / ACN

Pel que fa a mesures tributàries, també hi ha canvis en l’impost sobre les emissions de CO2 els vehicles de tracció mecànica. Així, es mantenen les tarifes aplicades en el primer any de l’impost i no s’incrementaran, tal com preveia la llei.