La Cambra reclama ajudes per la “vulnerablilitat energètica” de Catalunya

La Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat a les institucions públiques que obrin línies d’ajuda directa i excepcions fiscals per “pal·liar la situació insostenible” de Catalunya davant la crisi energètica. Mònica Roca, presidenta de la Cambra, ha explicat aquest dimecres que “la situació ha arribat a uns nivells insostenibles per moltes empreses” i ha lamentat que “la situació de baixa sobirania energètica” provoca que el país estigui en un estat “vulnerable”.

En el marc de la presentació dels Indicadors de Progrés i Benestar (IPB) d’aquest dimecres -presentat per la presidenta de la Cambra i Joan Ramón Roca, cap del gabinet d’estudis- l’organisme ha reiterat la necessitat d’abordar el problema de l’energia de manera directa i ha parlat d’ajudes governamentals per intentar solucionar la crisi que ara mateix està deixant a Catalunya en un estat complicat pel dèficit de renovables i la baixa sobirania energètica.

A més, Roca ha afegit que també hi ha un gran dèficit de la implementació d’energies renovables amb un percentatge de producció elèctrica provinent d’energies netes d’un 19,8%; molt lluny del 36,4% europeu i encara més del 44,6% a Espanya. En la mateixa línia, el grau de sobirania energètica de Catalunya va ser del 33,9% el 2019, molt lluny del 40,5% dels cinc països més avançats d’Europa, malgrat la presència de centrals nuclears.

El cap del gabinet d’estudis, Joan Ramon Rovira, intervé en una roda de premsa aquest dimecres per presentar els Indicadors de Progrés i Benestar (IPB) / ACN

Pel que fa al preu de la llum i el gas, la presidenta de la Cambra ha demanat que s’apliqui un topall als preus per intentar calmar la situació, ja que de moment no han deixat d’augmentar i posen a gran part de la societat i les empreses en estat de risc energètic: “L’escalada de preus planteja una lògica molt perversa, hi ha molts perdedors i només uns quants guanyadors, que són les elèctriques“, ha insistit Roca. A més, això porta a Catalunya a tenir una desigualtat econòmica molt gran amb els cinc països més rics d’Europa. De fet, la Cambra ha explicat que “s’han de desplegar encara més ajudes”.

Un impacte desigual de la crisi

Davant de la situació mundial i l’encara molt prolongada sortida de la crisi de la Covid-19, la Cambra ha considerat que hi ha hagut molta desigualtat en l’afectació en els diferents grups socials. D’aquesta manera, Roca ha assegurat que els que ho pateixen són els joves, ja que no veuen com millora la bretxa salarial. Un altre dels grans grups més afectats són les dones, que ocupen menys llocs de treball i són les més propenses a perdre la feina en una crisi, segons ha argumentat l’estudi presentat per l’ens.

La Cambra ha constatat que també hi ha diferències entre la productivitat i els salaris dels treballadors catalans en comparació als cinc països més rics d’Europa. D’aquesta manera, Joan Ramon Rovira, cap del gabinet d’estudis de l’organisme, ha assegurat que “tenim un problema de qualitat del model de creixement”. És per això, que durant la presentació la Cambra de Comerç de Barcelona ha cridat el Govern a fer contractes decents, “amb salaris dignes”.

Així doncs, la institució ha afirmat que és necessari apujar els sous dels treballadors “de manera equilibrada” però no en línia amb l’IPC mensual sinó buscant alternatives, és a dir, intentant buscar no només el sacrifici dels impostos sinó també l’esforç de les companyies per poder donar uns salaris més reals d’acord amb la situació mundial actual.