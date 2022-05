Illa, sobre l’espionatge a l’independentisme: “Aquestes coses passen”

El líder de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha negat que el CNI estigui darrere del cas Pegasus, però s’ha fet l’orni a l’hora de dir qui podria estar interessat a fer un espionatge massiu a polítics, activistes i advocats independentistes. “Aquestes coses passen”, ha dit. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Illa ha insistit que el govern espanyol “no té res a amargar” i que primer cal investigar què ha passat abans de demanar responsabilitats polítiques. “De veritat es creuen que el govern espanyol ha espiat algú? Algú s’ho pensa?”

“Aquestes coses passen i, quan passen, s’han d’aclarir”, ha afirmat. “Per què alguns donen per bo que ho ha fet el CNI? També han espiat el president del govern i a la ministra de Defensa. Ha passat amb altres dirigents polítics europeus molt importants. Aquestes coses malauradament passen”. Illa ha posat èmfasi a equiparar la intervenció dels mòbils de Sánchez i Robles a l’espionatge d’una seixantena d’independentistes –que podrien ser més de 200–.

Defensa del paper de Robles

El líder del PSC ha tancat files amb Maragarita Robles i ha defensat que “està fent bona feina”. Illa ha repetit que es creu la ministra de Defensa quan diu que el CNI “no ha actuat al marge de l’estat de dret”. Precisament aquest dijous la directora dels serveis secrets espanyols, Paz Esteban, compareixerà a la comissió de secrets oficials per compartir amb els diputats l’aval judicial del Tribunal Suprem per espiar una vintena de dirigents independentistes vinculats amb el Tsunami Democràtic.

“Primer investiguem i aclarim, i després actuem. No a l’inrevés”, ha repetit. El dirigent socialista creu que les quatre vies que ha posat en marxa el govern espanyol –control intern al CNI, investigació del Defensor del Poble, la comissió de secrets oficials i la denúncia a l’Audiència Nacional– seran suficients per esclarir qui hi ha darrer del cas Pegasus. “Si s’ha fet alguna cosa malament, que caiguin els responsables”, ha declarat. “Si en algun moment el CNI ha actuat al marge de l’estat de dret, hauria de donar explicacions”.