El govern espanyol denúncia que Sánchez i Robles també han estat espiats amb Pegasus

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha denunciat aquest dilluns que els telèfons mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han estat infectats amb el programa Pegasus. Segons ha revel·lat Bolaños, les intrusions s’han detectat en el curs d’una revisió del Centre Criptològic Nacional (CCN) dels mòbils del govern espanyol. El ministre ha explicat que Sánchez va ser espiat en dues ocasions el maig del 2021 i Robles en una al juny del mateix. “No hi ha proves que hi hagi hagut intrusions posteriors”.

El govern espanyol està convençut que es tracta d’una intrusió “externa” a l’estat i ha avançat que ja ha posat el cas en coneixement de la justícia, ja que es tracta d’intervencions “fora de la llei”. Bolaños ha defensat que a l’estat espanyol sempre s’espia amb autorització judicial i, per tant, les infeccions dels mòbils de Sánchez i Robles han de ser necessàriament “d’àmbits al·liens a les institucions estatals”.

El presumpte espionatge dels mòbils de Sánchez i Robles, que es van produir just quan el govern espanyol ultimava els indults dels presos polítics, suposen un gir de guió inesperat del cas Pegasus, que fins ara s’havia limitat a l’espionatge de més 200 persones vinculades amb l’independentisme. El govern espanyol ha ofert als diputats i senadors, així com a les autonomies, una revisió dels seus mòbils per buscar rastres de programes espia.

El canvi de discurs del govern espanyol sobre el cas Pegasus

A mesura que s’han destapat més detalls sobre el cas Pegasus, el govern espanyol s’ha vist obligat a modificar el seu discurs sobre l’espionatge massiu a l’independentisme. La portaveu de l’executiu de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, va assegurar el mateix dia que es va revelar l’escàndol que l’estat espanyol “no espia fora de la llei“ la dissidència política. Amb el pas dels dies, i veient la gravetat dels fets derivats de la investigació de dos anys de Citizen Lab, el govern espanyol ha passat de negar cap mena d’espionatge a defensar el paper del CNI i fins i tot ha reconegut que els serveis secrets disposen del programa Pegasus.

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha estat l’encarregat de liderar els contactes de la Moncloa amb la Generalitat, que ha congelat les relacions amb el govern espanyol fins que no obri una investigació a fons del cas Pegasus i depuri responsabilitats. Fa uns dies Bolaños es va reunir amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, per intentar rebaixar la tensió i posteriorment va anunciar un “control intern” al CNI, una investigació del Defensor del Poble i la reactivació de la comissió de secrets oficials per intentar apaivagar l’enuig del Govern per les escoltes a líders i activistes independentistes.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat en diverses ocasions que les mesures proposades pel govern espanyol són “insuficients” perquè cap d’elles permetrà treure a la llum les possibles irregularitats comeses pels serveis secrets durant els últims anys. Davant la falta de resposta de Pedro Sánchez i el seu govern, els partits independentistes han centrat les seves crítiques en la ministra de Defensa, Margarita Robles, a qui consideren responsable per acció o omissió de l’espionatge, ja que el CNI depèn del seu departament.

Robles encén l’independentisme pel cas Pegasus

La ministra de Defensa va comparèixer la setmana passada al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre el Catalangate. Davant la insistència dels grups, Robles finalment va esclatar i va acabar justificant l’espionatge a l’independentisme. “Què ha de fer un Estat, què ha de fer un govern, quan algú vulnera la Constitució, declara la independència, talla les vies públiques, realitza desordres públics i té relacions polítiques amb un país que està envaint Ucraïna? D’això no en diuen res”.

La resposta de Robles va enfurismar encara més l’independentisme, que ja demana obertament el cap de la ministra. Però els independentistes catalans no són els únics que consideren insuficients les explicacions del govern espanyol. El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, va mantenir un dur intercanvi amb Robles i va exigir al PSOE que obri una comissió d’investigació a la cambra baixa i desclassifiqui els documents del CNI relacionats amb el cas Pegasus perquè el Congrés els pugui analitzar amb detall. Per la seva banda, Podemos també reclama una comissió d’investigació, tot i que l’actitud del partit està dividida entre els ministres que formen part del govern espanyol –que donen per bones les mesures impulsades pel PSOE– i els diputats al Congrés, que volen més investigacions.