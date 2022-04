La Moncloa nega vincles amb l’espionatge però Robles compareixerà

El govern espanyol ha negat qualsevol vincle amb l’escàndol del Catalangate, l’operació d’espionatge sistemàtic contra una seixantena d’independentistes destapat per Citizen Lab. La portaveu de l’executiu de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, ha assegurat que no tenen “res a veure ni res a ocultar” i ha avançat que “col·laborarà al màxim amb la justícia en la investigació dels fets” si així se’ls demana.

Malgrat que nega la implicació del govern, la portaveu de l’executiu ha anunciat que la ministra de Defensa, Maragarita Robles, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats. Rodríguez ha defensat que Espanya és “un país democràtic on no s’espia ni s’intervenen comunicacions si no és a l’empara de la llei” i ha assegurat que el govern espanyol “no accepta que es posi en qüestió la qualitat democràtica del nostre país, perquè Espanya és un estat democràtic i de dret on es respecten les llibertats individuals”.

Els investigadors veuen “nexes sòlids” entre l’Estat i Pegasus

El grup d’investigació d’experts en ciberseguretat de la Universitat de Toronto que veu “nexes sòlids” entre l’estat espanyol i l’ús del programa Pegasus contra el moviment independentista, ja que tots els atacs per infectar els ordinadors i els telèfons dels polítics i activistes coincideixen amb moment “de gran interès” per a Espanya. “Sempre hem mostrat la total col·laboració del govern amb la justícia en tot el que puguem aportar”, ha dit Rodríguez.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, han anunciat un conjunt de querelles per l’espionatge massiu contra l’independentisme. Els líders catalans han anunciat que presentaran una demanada als tribunals espanyols, però també aniran a la justícia de França, Alemanya, Suïssa i Luxemburg, on s’han produït alguns dels ciberatacs.

Brussel·les vol una investigació

Aquest dimarts la Comissió Europea ha reclamat a Espanya investigui el Catalangate i ha advertit que “qualsevol intent per part dels serveis de seguretat nacional d’accedir a dades de ciutadans, que també inclou a periodistes i polítics, és inacceptable si es confirma”. Malgrat tot, Brussel·les ha recordat que és una qüestió interna i que correspon a les autoritats espanyoles investigar les acusacions de Citizen Lab.