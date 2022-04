Aragonès demana el cap de Robles pel cas Pegasus

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat el cap de la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, per les seves explicacions sobre el cas Pegasus fetes al Congrés dels Diputats aquest dimecres. En la sessió de control al Govern, Aragonès ha lamentat que “les explicacions fins ara” sobre l’escàndol “han estat absolutament insuficients i en alguns casos insultants els darrers dies i avui especialment”. El president es referia exactament a la intervenció de Robles a Madrid on ha deixat entendre que el CNI va espiar independentistes.

Les paraules de Robles han enervat especialment el president de la Generalitat que ha arribat a dir que les declaracions “incapaciten políticament” la ministra per seguir en el càrrec “i gestionar el pitjor escàndol d’espionatge de les darreres dècades”. Aragonès ha assegurat que si aquest cas s’hagués donat entre dos governs sobirans la crisi seria de “dimensions internacionals”, però ha recordat que Catalunya encara no ho és. “Avui els que defensem aquesta causa acumulem més raons per defensar-ho”, ha reblat.

Mesures del Govern pel cas Pegasus

Aragonès ha recordat la bateria d’accions que el Govern ha plantejat tirar endavant per fer front al cas Pegasus, després que ahir s’anuncié que l’executiu restringia al “mínim” les relacions amb el govern espanyol. Seguint amb les paraules de Robles, Aragonès ha recriminat que es naturalitzi el fet que es pugui espiar polítics que defensen “una opció legítima” i que guanyen a les urnes. “Robles hauria d’assumir responsabilitats, si no ho sabia, per incompetent i si ho sabia per vulnerar els principis democràtics més bàsics”, ha afegit Aragonès. El president ha dit que si la ministra no vol dimitir hauria de ser forçada a fer-ho.

La demanda de dimissió per part d’Aragonès ha generat la defensa de Robles per part del cap de l’oposició, Salvador Illa. Illa ha dit que empatitza amb les persones que apareixen en la llista de Pegasus, però ha demanat “que no prejutgin”. “Conec Robles i el seu inequívoc compromís en la defensa de l’estat de dret”, ha remarcat Illa. Pel que fa a l’anunci de restringir les relacions amb el govern espanyol al mínim, el líder socialista ha ofert a Aragonès “les màximes relacions amb el seu Govern per resoldre els problemes de Catalunya”. El president de la Generalitat li ha replicat que l’espionatge de quatre presidents de la Generalitat “és un problema de Catalunya”.

Per part de JxCat, el president del grup parlamentari juntaire, Albert Batet, ha reclamat explicacions sobre el Catalangate i ha denunciat que Espanya no és una democràcia. Batet ha recordat a Aragonès que “no es pot continuar donant suport a un govern que vulnera drets, cal que hi hagi conseqüències en la governabilitat de l’estat”. Des del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové ha dit que “com més trigui la resposta més greus seran les conseqüències legals i polítiques” pel cas Pegasus. “Volem respostes i que es depurin responsabilitats, per higiene democràtica”, ha reblat.