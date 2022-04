Aragonès veu “insuficients” les explicacions del govern espanyol pel Catalangate

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat les explicacions que el govern espanyol ha donat sobre el Catalangate. Aragonès s’ha referit especialment a les declaracions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que s’ha limitat a espolsar-se qualsevol responsabilitat i a intentar desprestigiar la investigació de Citizen Lab que ha destapat l’espionatge massiu contra l’independentisme. “No només són insuficients; són contraproduents per a poder recuperar un mínim de confiança. Dir que el CNI no es pot defensar? I els ciutadans no s’han de poder defensar?”, ha dit en una entrevista a la SER.

Aragonès ha tornat a demanar a Pedro Sánchez “explicacions i transparència” perquè es pugui saber “qui va ordenar l’espionatge, què es va espiar i per què, i qui ho sabia i no va actuar”. El president de la Generalitat creu que “algú ha d’assumir responsabilitats” pel Catalangate i ha demanat al govern espanyol que investigui l’escàndol. “Això no se soluciona amb paraules i només amb una reunió. És greu. Necessitem garanties que no està passant ara ni passarà en el futur”, ha etzibat. Abans de demanar dimissions concretes, Aragonès vol que hi hagi una investigació per esclarir el paper de cadascú.

El president català ha repetit que “en funció de quina sigui la resposta” de Sánchez i el seu executiu hi haurà conseqüències polítiques tant en les relacions entre els governs com en el suport parlamentari que ERC dona al PSOE i Podemos al Congrés dels Diputats. “No treballem en aquesta ruptura, però la pilota està al sostre de l’Estat, no en el nostre. Qui ha de donar explicacions són ells. I a partir d’aquí, veurem. S’han de prendre mesures per a garantir la participació política”.

La Moncloa es posa de perfil

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha insistit que la Moncloa aposta per “mantenir la relació de confiança” amb la Generalitat i que farà un “esforç” perquè no es trenqui. “El govern d’Espanya vol seguir en aquesta relació de confiança, de normalitat, diàleg, conversa amb cap altre objectiu que recuperar la tranquil·litat dels catalans”, ha explicat en una entrevista a TVE. No obstant això, el govern espanyol no té previst fer cap investigació interna.

Rodríguez ha repetit que el govern espanyol “no té res a ocultar” i ha reclamat “no frivolitzar” amb l’estabilitat de l’executiu després que ERC hagi amenaçat de retirar el suport parlamentari a Madrid. La portaveu ha confirmat que els dos governs mantenen converses i que exploren vies per compartir informació sense posar en risc la seguretat” de l’Estat.