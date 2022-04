Defensa s’espolsa les culpes i qüestiona la investigació del Catalangate

La ministra de Defensa, Margarita Robles, s’ha espolsat qualsevol responsabilitat per l’espionatge massiu a polítics i activistes independentistes i ha negat que el CNI estigui darrere del Catalangate. En una entrevista a TVE, Robles ha qüestionat la investigació de dos anys elaborada per Citizen Labs, un grup d’investigadors i experts en ciberespionatge de la Universitat de Toronto, i ha retret al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que hagi acusat els serveis secrets espanyols sense proves.

Robles ha defensat que el CNI i el govern espanyol “sempre” respecten la legalitat vigent. “Totes les actuacions del CNI estan subjectes a control i autorització judicial” i “les actuacions que fa també tenen un control parlamentari” a la comissió de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats. “Li puc assegurar que durant el nostre mandat el CNI i el govern han actuat d’acord amb la legalitat vigent”, ha insistit.

No confirma la compra de Pegasus

Davant les informacions que apunten al CNI com a responsable de l’espionatge massiu, la ministra de Defensa ha optat per posar en dubte la font del Catalangate, el grup de recerca Citizen Labs, a qui acusa d’haver obtingut la informació “amb un mecanisme que no sabem” i l’ha titllat despectivament d'”ONG” per intentar desacreditar la seva feina. Robles tampoc ha volgut aclarir si el CNI disposa del programa Pegasus, malgrat que fonts del mateix centre han reconegut que el van comprar per uns sis milions d’euros. “No puc confirmar si el té o no perquè estaria incomplint la llei”, ha dit.

La dirigent socialista ha retret a Pere Aragonès que acusi els serveis secrets espanyols d’estar darrere de l’espionatge massiu a l’independentisme sense aportar proves. “No es poden sembrar dubtes sobre un organisme que no es pot defensar“, ha lamentat. Segons la ministra, “fer imputacions en un estat de dret sense més prova que dir que no cal ser Sherlock Holmes” és injust. Robles ha assegurat que el govern espanyol col·laborarà amb la justícia si les querelles presentades pels independentistes tiren endavant.