El CNI va comprar Pegasus per utilitzar-lo “a l’estranger”, segons una filtració

El Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) va pagar al voltant de sis milions d’euros per comprar el programa Pegasus, segons han filtrat a El País fonts del servei secret espanyol. El CNI hauria explicat a la companyia israeliana NSO, propietària del sistema de vigilància, que “no estava destinat a ser utilitzat a Espanya, sinó a l’estranger, on els espies han d’operar al marge de la llei”. Fonts del CNI han assegurat que a l’estat espanyol no necessiten programes espia perquè el Suprem té un magistrat encarregat d’autoritzar activitats que afecten drets fonamentals.

L’exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ha afirmat que no pot “confirmar ni desconfirmar” que els serveis d’intel·ligència espanyols hagin fet servir Pegasus per espiar l’independentisme i ha justificat que ni tan sols pot “parlar de la qüestió”. Sí que se sap que el CNI disposa del programa espia almenys des de la primera meitat de la passada dècada, tal com van confirmar fonts dels serveis secrets després de l’escàndol per l’espionatge a l’expresident del Parlament, Roger Torrent, i del líder d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall.

Cost desmesurat

La despesa de sis milions d’euros feta pel CNI només inclou la compra del programa, ja que l’ús de Pegasus té costos addicionals per cada terminal que es vol piratejar. Segons un informe de la Unitat d’Intel·ligència Financera de Mèxic (UIF) al qual ha tingut accés El Món, el govern mexicà va gastar més de 60 milions de dòlars per espiar polítics i periodistes, una xifra que dona idea de l’elevat cost que suposa adquirir i fer funcionar el programa Pegasus. La investigació mexicana també obliga a plantejar-se d’on han sortit els diners per espiar l’independentisme.

El cost d’intervenir els terminals de la seixantena d’independentistes espiats supera amb escreix la xifra de 27,86 milions d’euros en fons reservats de què disposa l’Estat en el seu pressupost oficial. “Si el CNI ha de pagar Pegasus, no els quedaria ni per pipes, ni per pagar confidents, operacions encobertes, informadors o simulacions”, han explicat a aquest diari fonts de la intel·ligència policial de l’Estat.