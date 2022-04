El PNB tampoc “s’empassa” les excuses del PSOE pel cas Pegasus

El portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, ha protagonitzat un dur intercanvi de retrets amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, pel cas Pegasus. Els nacionalistes bascos tampoc han comprat les excuses del PSOE per treure’s de sobre la investigació de l’escàndol de l’espionatge massiu contra l’independentisme i han reclamat una comissió d’investigació al Congrés.

“A la comissió de secrets oficials no se solucionarà res”, ha etzibat Esteban. “Si creuen que se solucionarà amb una sessió i dues rondetes de preguntes per cada portaveu, estan equivocats”. El diputat basc ha recordat que, malgrat que fa més de tres anys que no es convoca, les comissions de secrets oficials no serveixen mai per res. “Mai s’hi expliquen secrets”, ha lamentat. “Desclassifiquin documents i deroguin la llei de secrets oficials”.

#SesiónDeControl @AITOR_ESTEBAN, portavoz de @EAJPNV_Congreso, pregunta a la ministra de @Defensagob, Margarita Robles, “qué artículo de qué ley le impide dar datos a este Parlamento sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado”. pic.twitter.com/azUv7frTlC — Congreso (@Congreso_Es) April 27, 2022

El CNI i Pegasus

La ministra de Defensa ha intentat esquivar els dards d’Esteban i s’ha mantingut ferma en el seu discurs de dies anteriors. Robles ha insistit que “tot el relatiu al CNI, als seus mitjans i al seu personal té una protecció legal” que li impedeix donar detalls. En preguntes anteriors, Robles ha assegurat que els serveis secrets espanyols sempre actuen dins de la legalitat. “És increïble que el jutge del Suprem autoritzi escoltes a més de seixanta persones de manera individualitzada durant més de tres mesos. Això no s’ho empassa ningú”, li ha respost Esteban.

El PNB, que ja ha garantit el seu suport al govern espanyol per aprovar el decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a Ucraïna, no sembla disposat a deixar passar l’oportunitat de collar Pedro Sánchez. “Si no actuen de manera més contundent, faran mal al sistema democràtic”, ha criticat Esteban. “Aprovin la comissió d’investigació i desclassifiquin els documents”.

Robles, molt nerviosa

La ministra de Defensa, com a responsable del CNI, sap que està en el punt de mira de l’independentisme i s’ha mostrat molt nerviosa i a la defensiva durant tota la sessió de control. En una resposta a la diputada de la CUP Mireia Vehí fins i tot ha acabat justificant l’espionatge. “Què ha de fer un Estat quan algú vulnera la Constitució, declara la independència, talla les vies públiques o està tenint relacions amb dirigents polítics d’un país que està envaint Ucraïna?”, ha dit.

Fonts del seu gabinet han intentat matisar després les seves paraules assegurant que Robles pretenia “constatar” que a Catalunya s’havia produït un intent de trencar amb la legalitat vigent. Defensa també ha intentat afegir més confusió al cas insinuant que el programa Pegasus “no només el pot tenir el CNI” i han afirmat que la Policia Nacional, la Guàrdia Civil o les policies autonòmiques també podrien ser-ne usuàries.