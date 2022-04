La Moncloa fa oïdes sordes i no investigarà el Catalangate

El govern espanyol ha estat molt clar en la seva negativa a designar una comissió d’investigació sobre l’escàndol d’espionatge del Catalangate. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que no té “cap sentit” fer-la perquè “no serviria de res” en cas que les persones citades a comparèixer estiguin sotmeses a la llei de secrets oficials i del CNI, perquè no podrien aportar informació.

El ministre ha reiterat que la Moncloa té la “consciència tranquil·la” sobre la legalitat de les actuacions del CNI en aquest controvertit cas d’espionatge a més d’una seixantena de líders independentistes i tothom qui mantingués comunicacions amb ells. Alguns dels afectats per aquest espionatge són els presidents del Govern, Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Quim Torra i Artur Mas. També hi ha membres de les seves famílies, eurodiputats, activistes d’entitats no governamentals com l’ANC o Òmnium i advocats. El cas és tan escandalós que ha tingut ressò internacional. De fet, va ser el setmanari estatunidenc The New Yorker qui va destapar aquest cas d’espionatge després que fos investigat per The Citizen Lab, un grup de la Universitat de Toronto.

Descarta dimissions pel Catalangate

Bolaños també ha descartat dimissions al govern de Pedro Sánchez amb l’argument que s’ha d’anar “pas a pas” i esclarir els fets abans de res. El ministre considera que les mesures que es van anunciar aquest diumenge -constituir una comissió de secrets oficials i la investigació interna del CNI– ja donen garantia de “transparència” i “tranquil·litzen” la societat. La dimissió que podria calmar les aigües seria la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ja han demanat partits independentistes i bascos per ser la màxima responsable del CNI, que ha admès haver espiat independentistes.

ERC exigeix la dimissió de Robles

En aquest marc, Bolaños ha demanat a ERC i la resta de formacions polítiques que aprovin el decret de mesures per la guerra que es vota aquest dijous. Els republicans, però, han advertit que faran trontollar el govern espanyol si no s’investiga el Catalangate. Bolaños ha assegurat que ERC ha de ser capaç de “separar plans” perquè aquest decret serveix per “millorar la vida dels ciutadans”, ja que inclou mesures com la rebaixa dels 20 cèntims per litre de carburant. “Qui voti en contra estarà perjudicant la ciutadania”, ha advertit.

L’agenda legislativa del govern de Pedro Sánchez depén del suport que obtingui dels tretze diputats d’ERC i els cinc de Bildu, que també té un diputat afectat per l’espionatge. ERC vol que Sánchez assumeixi responsabilitats i per això ha demanat la dimissió de la ministra de Defensa, la responsable del CNI -que s’ha demostrat que ha estat implicat en l’espionatge-, Margarita Robles. “Ens trobem en fase d’esclariment dels fets”, ha defensat Bolaños.

Front comú al Congrés per exigir que s’investigui el Catalangate

La majoria del Congrés s’ha unit en un front comú per reclamar al govern espanyol que obri una comissió d’investigació sobre aquest escàndol d’espionatge i d’aquesta manera es “depurin responsabilitats”. Entre els partits que ho han demanat hi ha Podemos, part del govern espanyol, que juntament amb Más País, Compromís, el BNG, ERC, Junts per Catalunya i EH Bildu, han instat el PSOE a crear una comissió d’investigació.

El Catalangate és el “cas més gran acreditat” a Europa amb el malware israelià Pegasus. Els partits denuncien el que creuen que és una “vulneració flagrant” de drets i assenyalen directament el govern espanyol. “Els indicis apunten a la implicació directa del CNI sota contra de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sense descartar l’autoria o participació d’altres organismes estatals”, han assegurat en la mateixa línia que el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en una roda de premsa aquest dimarts al matí.