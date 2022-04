ERC espera dimissions “el més aviat possible” pel Catalangate

ERC reclama dimissions el més aviat possible per resoldre el conflicte obert pel cas d’espionatge massiu del Catalangate. Així ho ha expressat aquest dilluns la portaveu del partit, Marta Vilalta, en una compareixença davant la premsa. Vilalta ha considerat que el cas és “un escàndol majúscul d’espionatge” i una “vulneració flagrant de drets humans”. Pels republicans ara per ara no està garantit el suport al PSOE per aprovar dijous al Congrés dels Diputats el decret de mesures per les conseqüències econòmiques de la guerra. Ara bé, des d’ERC diuen que el partit no té cap pacte amb cap partit, sinó amb la ciutadania de Catalunya. La resposta donada pel govern espanyol fins ara és vista com a insuficient per ERC.

Vilalta ha dit que ERC “és el soci més fiable fidel del poble de Catalunya” i que “amb qui tenim acords és amb la gent”, l’acord de “servir i ser útils a la gent amb els nostres vots per aprovar mesures que ajudin a la gent” allà on els republicans tenen representació. Per això, la portaveu d’ERC ha dit que estan amatents a “com evolucionen els fets i, en base això, acabarem decidint les nostres properes votacions en el marc del Congrés de l’Estat i en el marc del Senat”. Vilalta ha remarcat que “treballem per la ciutadania”, però ha reconegut que el Catalangate “ha trencat confiances, ha afectat relacions i serà importantíssim veure la reacció del govern espanyol en els propers hores i dies, que fins ara ha estat insuficient”.

Vilalta ha reconegut que perillen tots els projectes i iniciatives del govern de l’estat si no actua “com un govern transparent i democràtic”. La republicana ha afgit que “això no pot quedar impune de cap de les maneres, no pot fer veure com si no hagués passat res”. Des d’ERC tampoc estan d’acord en què el govern espanyol es pugui escudar en la llei de secrets oficials i no dona crèdit a les mesures que va presentar el ministre de la Presidència espanyol, Fèlix Bolaños, ahir a Barcelona. Vilalta ha recriminat també a Pedro Sánchez que no se l’hagi “sentit” en una setmana. “El govern espanyol ha d’anar més enllà, sap que ha d’anar més enllà”, ha remarcat la portaveu d’ERC.

Davant les demandes del Consell per la República i algunes veus de JxCat d’abandonar el diàleg, ERC manté que la seva aposta és pel diàleg i no deixar aquesta bandera a l’altra part.