El Defensor del Poble obre una investigació pel Catalangate

El Defensor del Poble de l’Estat obrirà una investigació sobre el ‘Catalangate’, segons han confirmat fonts de l’oficina a l’ACN. L’organisme que lidera l’exministre socialista Ángel Gabilondo està analitzant les informacions sobre un eventual ús del programari Pegasus per comprovar si s’han posat en risc drets fonamentals, en concret els relacionats amb el dret a la privacitat. Així, obrirà una actuació d’ofici per vetllar pel respecte als drets fonamentals. Aquesta notícia s’ha conegut just el dia que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s’ha reunit al Palau de la Generalitat amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.

El ministre espanyol de la Presidència, Félix Bolaños, ha anunciat aquest diumenge des de Barcelona que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) obrirà “un exercici de control intern” en els propers dies per aclarir el Catalangate. Així ho a dit en una compareixença pública al Palau de la Generalitat, després d’una reunió de més de dues hores amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. Bolaños ha dit que la investigació al CNI s’obre després dels dubtes originats per la publicació a The New Yorker de l’informe del The Citizen Lab. Bolaños ha remarcat que el govern espanyol “té al consciència tranquil·la i res a ocultar”.

Bolaños ha afegit que el govern espanyol ha expressat la “plena disposició del CNI per facilitar en les col·laboracions i actuacions que iniciarà el Defensor del Poble per aclarir els fets”. El ministre també ha dit que el govern promourà la constitució de “forma immediata de la comissió de secrets oficials al Congrés perquè comparegui la directora del CNI” i pugui aportar-hi documentació i les conclusions del control intern. De fet, aquest seria l’instrument que el govern espanyol que entén que fa la supervisió independent del funcionament del centre perquè hi podran participar els grups parlamentaris per rebre tota la informació que demanin.

La reunió entre el Govern i la Moncloa per aclarir el Catalangate “no ha anat bé”, segons ha expressat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, un cop ha sortit de la trobada, poc després de la una del migdia. Vilagrà ha afirmat que el Govern no té “les respostes que esperàvem a l’alçada de la gravetat del cas d’espionatge”. El Govern ha exigit “dimissions dels responsables” que s’hagi produït l’espionatge sense donar-hi resposta, sigui perquè el van autoritzar o bé perquè no el van tenir controlat per evitar-lo.