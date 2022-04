ERC exigeix la dimissió de Robles pel Catalangate

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha exigit la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, si estava al corrent del Catalangate. En una roda de premsa, Rufián ha tornat a reclamar al govern espanyol que assumeixi responsabilitats polítiques per l’escàndol de l’espionatge massiu a l’independentisme i ha apuntat directament a Robles. “Si ho sabia ha de dimitir, i si no ha de donar explicacions”, ha dit després que s’hagi sabut que el CNI va utilitzar el programa Pegasus per espiar independentistes.

Els republicans han recordat al govern espanyol que té “48 hores” per donar explicacions convincents pel Catalangate, ja que aquest dijous es votaran diversos decrets al Congrés, entre ells el paquet d’ajudes per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. Rufián ha advertit al president espanyol, Pedro Sánchez, que ERC pot tombar “l’agenda legislativa” del seu govern. “Sembla que aquest és l’únic idioma que entén el PSOE”.

ERC vol la dimissió de Margarita Robles pel Catalangate / ACN

El diputat ha reconegut que no aprovar certes lleis els pot passar factura, però ha insistit que els socialistes només s’asseuen a parlar quan veuen amenaçades les seves polítiques. “Si al PSOE no li agrada ERC, Bildu, el BNG o Compromís, Més País o Podem, no passa res, que ho digui, perquè té una alternativa que és el PP de Feijóo”, ha dit. Així mateix, Rufián ha insistit que reactivar la comissió de secrets oficials del Congrés és insuficient perquè té caràcter reservat i no permet fer públic el que s’hi discuteix.

Diluir l’escàndol del Catalangate

La portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha denunciat que el govern espanyol intenta “diluir l’escàndol” del Catalangate i ha exigit que “s’investigui i es depurin responsabilitats”. Nogueras també ha rebutjat la comissió de secrets oficials –”no arreglarà res”, ha assegurat– i ha demanat una comissió d’investigació al Congrés “amb llum i taquígrafs”. Des de l’inici de la crisi, Junts ha apostat per trencar relacions amb el govern espanyol per l’espionatge a una seixantena de líders i activistes independentistes.

Per la seva banda, la portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha avançat que els grups independentistes afectats presentaran més iniciatives conjuntes per esclarir qui hi ha darrere del Catalangate. Vehí ha declarat que la resposta del govern espanyol no els serveix. Els quatre diputats afectats han enviat una carta a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per reclamar que investigui la intervenció dels seus telèfons i van demanar una reunió per tractar el cas.