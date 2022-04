El PSOE s’obre a reactivar la comissió de secrets oficials pel Catalangate

La portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, s’ha mostrat predisposada a reactivar la comissió de secrets oficials del Congrés dels Diputats, que no es reuneix des del 2019, per “donar totes les explicacions” sobre el Catalangate. En una entrevista a SER Catalunya, Granados ha instat la resta de grups parlamentaris a desbloquejar la constitució de la comissió, que en els últims anys ha estat inactiva pel veto a la presència dels partits independentistes. El govern espanyol s’ha negat a donar explicacions públiques i s’ha escudat en què són matèries delicades per a la seguretat de l’Estat.

Granados ha emplaçat els independentistes a anar a la justícia per denunciar els fets. Respecte a les relacions entre el govern espanyol i la Generalitat, la dirigent socialista ha minimitzat l’impacte del Catalangate en el diàleg i ha defensat que només hi ha “una disminució de la confiança”, però ha tret ferro a les possibles conseqüències. “Estic convençuda que l’episodi passarà”, ha dit. Fins ara, la Moncloa ha optat per posar-se de perfil en l’escàndol per l’espionatge massiu a l’independentisme i s’ha espolsat les culpes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, s’ha negat a confirmar si el CNI disposa del programa Pegasus.

Aragonès viatja a Madrid

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha viatjat a Madrid per reunir-se amb els grups parlamentaris de Podemos, Junts, ERC, el PDeCAT, la CUP, Bildu i el PNB per parlar del Catalangate. Aquest dimecres una desena de partits van registrar al Congrés una petició per obrir una comissió d’investigació per l’espionatge als independentistes, ja que veuen indicis suficients que el govern espanyol estaria darrere de l’operació destapada pel grup d’investigació canadenc Citizen Lab.

Aragonès, que ha intercanviat alguns missatges amb Pedro Sánchez, ha criticat que les explicacions que ha donat fins ara són “insuficients” i que mentre no hi hagi una investigació a fons del cas serà “molt difícil” que ERC pugui continuar donant suport parlamentari al govern espanyol al Congrés.