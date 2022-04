Quatre diputats espiats amb Pegasus demanen empara a Batet pel Catalangate

Quatre diputats sobiranistes del Congrés, Míriam Nogueras (Junts per Catalunya), Ferran Bel (PDeCAT), Albert Botran (CUP) i Jon Iñarritu (EH Bildu) han enviat aquest dilluns una carta a la presidenta de la cambra baixa espanyola, Meritxell Batet, on sol·liciten empara per l’espionatge als seus mòbils amb el ‘malware’ isrealià Pegasus, de l’empresa NSO, que ha provocat l’escàndol del Catalangate. A la carta insta a investigar qui hi ha darrere de la “intrusió” als seus mòbils i a “prendre les mesures oportunes perquè un fet similar no es pugui tornar a produir”.

L’atac afecta “indirectament” a tot el Congrés

La carta ha estat signada per aquests quatre diputats en actiu que formen part de l’extensa llista de líders independentistes que han estat espiats per l’Estat espanyol en els darrers cinc anys. Al text que se li ha fet arribar a Batet els quatre diputats asseguren que l’atac ha afectat “indirectament” a tot el Congrés i al seu funcionament, ja que la intervenció de les seves comunicacions privades afecta les seves relacions amb la resta de forces polítiques de la cambra baixa espanyola.

La democràcia, greument compromesa i amenaçada

“La llibertat d’expressió, la inviolabilitat de les comunicacions, la intimitat, la lliure formació de la voluntat política i la lliure expressió de la mateixa han quedat greument compromeses i amenaçades. Amb elles, el pluralisme polític i la democràcia”, adverteixen a la carta. També lamenten que ja no tinguin “garanties per poder fer una feina política en llibertat”. A més, recorden que la inviolabilitat de la cambra és “una condició necessària per assegurar la independència del Congrés”.

Davant el que consideren un “atac a l’activitat política i els drets fonamentals”, els quatre parlamentaris han enviat aquesta carta sol·licitant “empara” a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.