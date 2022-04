El Congrés descarta investigar l’espionatge de diputats amb Pegasus

El Congrés dels Diputats no investigarà l’espionatge de diputats amb Pegasus malgrat que l’escàndol del Catalangate ha afectat el mòbil corporatiu de diversos polítics de la cambra baixa. Fonts del Congrés han avançat a RAC1 que la presidenta, Mertitxell Batet, no té previst obrir cap investigació interna ni tampoc ha ofert als diputats revisar els seus aparells, com sí que ha fet el Parlament Europeu.

Segons la investigació del grup d’experts en ciberseguretat canadenc Citizen Lab, fins a quatre diputats del Congrés haurien estat espiats mitjançant el programa espia israelià: l’exdiputada de Junts Laura Borràs; l’actual portaveu del grup, Míriam Nogueras; el portaveu del PDeCAT, Ferran Bel; i el diputat de la CUP, Albert Botran. També va afectar Jon Iñarritu, d’EH Blida, quan era senador.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, havia reclamat aquest dijous una investigació al Congrés per defensar els drets dels diputats. “La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, pensa fer algun tipus d’investigació?”, es preguntava. Una desena de partits, entre ells Unidas Podemos, ERC i Junts, ha registrat una petició per obrir una comissió d’investigació al Congrés, tot i que molt probablement no prosperarà per la negativa del PP i del PSOE, que prefereixen donar explicacions a porta tancada a la comissió de secrets oficials.

El Parlament Europeu passa a l’acció

L’actitud del Congrés espanyol contrasta clarament amb la del Parlament Europeu, que aquesta setmana ha constituït una comissió per investigar l’ús de Pegasus contra ciutadans europeus –ja estava prevista abans del Catalangate–. L’Eurocambra també ha ofert a tots els seus diputats una revisió dels seus telèfons mòbils per analitzar si han patit algun intent de hackeig o tenen instal·lat algun programa de vigilància.

La verificació de seguretat dura uns 30 minuts i es fa sempre en presència del propietari del mòbil per evitar sospites. El portaveu de la comissió que investiga Pegasus a l’Eurocambra ha assegurat que la presidència del Parlament es pren “molt seriosament” les acusacions d’espionatge i que les investigaran de “manera exhaustiva”.