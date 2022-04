L’Eurocambra ofereix als diputats revisar si tenen el mòbil intervingut

Després de l’escàndol de ciberespionatge del Catalangate l’Eurocambra ha hagut de moure fitxa. Ha ofert als eurodiputats un sistema per revisar si tenen el mòbil intervingut amb Pegasus i així descobrir si tenen instal·lat el sistema d’espionatge maliciós de l’empresa isrealiana NSO, al qual només tenen accés els governs i els estats. Segons ha avançat elDiario.es i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies, ha estat la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, qui ha demanat que s’ofereixi aquest servei després de l’escàndol destapat pel New Yorker sobre l’espionatge a una seixantena de líders independentistes, entre els quals hi ha els presidents Carles Puigdemont, Pere Aragonès, Quim Torra i Artur Mas. Entre aquesta llarga llista de polítics i membres d’entitats sobiranistes també hi havia Diana Riba i Jordi Solé, els dos eurodiputats, i Toni Comín just abans d’agafar l’acta.

Després de la petició de la presidenta de l’Eurocambra i del secretari general, Klaus Welle, d’iniciar aquesta verificació, els eurodiputats han rebut un correu electrònic en què els expliquen els passos a seguir per verificar si tenen el malware isrealià instal·lat al telèfon sense el seu coneixement. Aquesta verificació, segons diu el correu electrònic que han rebut els eurodiputats, s’ha de fer sempre “amb la presència del propietari del telèfon mòbil”. La durada d’aquest anàlisi del telèfon per descobrir Pegasus pot durar fins a 30 minuts. No és descabellat pensar que aquest anàlisi podria treure a la llum nous casos d’espionatge que facin encara més gran aquest escàndol que ja ha tingut resó internacional.

El correu electrònic que han rebut els eurodiputats / eldiario.es

En una compareixença del portaveu de la comissió de l’Eurocambra que investiga Pegasus, Jüri Laas, ha assegurat que la presidenta del Parlament Europeu es pren “molt seriosament” les acusacions relacionades amb l’espionatge i té confiança que s’investigaran “de forma exhaustiva”.